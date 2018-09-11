В Тверской области в 2019 году введут новые региональные соцвыплаты для семей с детьми

МОСКВА, 11 сентября. / ТАСС /. Три новые региональные социальные выплаты для семей с детьми появятся в 2019 году в Тверской области. Решение об этом правительство региона приняло на заседании во вторник, сообщила пресс-служба областной администрации.

"Главная задача семейной политики — это обеспечение семейного благополучия, роста рождаемости, создание условий для того, чтобы каждый ребенок рос здоровым, получал образование, реализовывал свои таланты и способности на территории Тверской области", — отметил на заседании губернатор Игорь Руденя

Новые меры поддержки семей — это ежемесячная выплата на питание беременных женщин из малообеспеченных семей в размере 2 тыс. рублей. Кроме того, в регионе введут единовременную выплату 200 тыс. рублей на погашение ипотеки для молодых семей до 25 лет при рождении первого ребенка, а также компенсацию расходов на приобретение оборудования для детей-инвалидов с кохлеарными имплантами (аппарат для восстановления слуха) в размере 30 тыс. рублей.

В настоящее время в Тверской области предусмотрено около 40 видов социальных выплат для семей с детьми. На эти цели в 2018 году направлено 2,7 млрд рублей, из которых 1,8 млрд рублей — средства областного бюджета, более 930 млн — федерального. В рамках реализации мер для улучшения демографии в регионе предоставляется ежемесячная выплата на первого ребенка в размере 10 625 рублей. Получателями выплаты стали уже 1265 семей.

Для поддержки семей в Тверской области планируется создать 24 Центра содействия семейному воспитанию, которые будут заниматься профилактикой семейного неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних, работой по сохранению ребенка в семье, воспитанию и временному содержанию детей, подготовкой приемных родителей. «Среди других новшеств, направленных на улучшение ситуации в семьях, — создание групп круглосуточного пребывания для детей из семей в трудной жизненной ситуации в детских садах. По мнению главы региона, такие группы должны быть созданы в каждом муниципальном образовании», — резюмировали в пресс-службе.