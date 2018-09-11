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Глава карельского «Мемориала» лишился права опеки над ребенком после возбуждения дела
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Глава карельского «Мемориала» лишился права опеки над ребенком после возбуждения дела 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Глава отделения "Мемориал" в Карелии Юрий Дмитриев после возбуждения в отношении него уголовного дела лишился прав опеки над девочкой, которая является потерпевшей по уголовному делу о педофилии. Ее новым опекуном стала родная бабушка, сказал во вторник ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев.
"После возбуждения уголовного дела ребенок был из семьи изъят, отношения с Дмитриевым об опеки были прекращены, ребенок был передан родной бабушке. Бабушка взяла его себе, и на сегодняшний день никакой речи не может быть, чтобы ребенка вернуть в семью Дмитриева, который был приемным родителем и утратил доверие", — сказал Сараев в кулуарах международного семинара «Защита прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья», который проходит в Санкт-Петербурге.
По словам омбудсмена, изначально органы опеки были против передачи девочки в семью Дмитриева в Карелии, но он добился положительного решения через суд. В настоящее время опекуном потерпевшей является бабушка. Вместе с девочкой она проживает в одном из районов республики.
Сараев напомнил, что 1 сентября неизвестный пытался посетить семью и школу несовершеннолетней и получить комментарий по уголовному делу и сфотографировать ребенка. Сараев призвал журналистов и блогеров не пытаться взять у девочки интервью, а отнестись к ней с пониманием, потому что это ребенок, у которого травмирована психика.
В июне 2018 года в отношении Дмитриева было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"). После этого его арестовал суд. По версии следствия, с 2012 года по 2016 год Дмитриев в Петрозаводске совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери.
В апреле Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Дмитриев был признан виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Суд приговорил его к 2,5 года ограничения свободы, но с учетом проведенного под арестом времени Дмитриеву необходимо было три месяца отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН. В июне Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на пересмотр в городской суд Петрозаводска в новом составе.
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