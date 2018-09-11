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Руденя: в Верхневолжье создадут центры содействия семейному воспитанию
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Руденя: в Верхневолжье создадут центры содействия семейному воспитанию 

РИА Новости 1 час назад
ТВЕРЬ, 11 сен — РИА Новости. В Тверской области планируется создать 24 Центра содействия семейному воспитанию, сообщил губернатор области Игорь Руденя на заседании регионального правительства, которое было посвящено вопросам реализации семейной политики.
"Необходимо повысить эффективность системы выявления семейного неблагополучия и предупреждения несчастных случаев с участием ребятишек, а также оказания помощи родителям и детям, оказавшимся в трудной ситуации. Очень важно обеспечить постоянную трудовую занятость для таких родителей, а детей через внедрение новых, востребованных форм работы занять полезным делом, приучить к труду", — отметил Руденя.
Центры содействия семейному воспитанию будут заниматься профилактикой семейного неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних, работой по сохранению ребенка в семье, воспитанию и временному содержанию детей, подготовкой приемных родителей, устройством детей в замещающие семьи, подготовкой детей к самостоятельной жизни.
Глава региона поручил проработать вопрос размещения центров в зависимости от количества неблагополучных семей на каждой территории.
"Среди других новшеств, направленных на улучшение ситуации в семьях, — создание групп круглосуточного пребывания для детей из семей в трудной жизненной ситуации в детских садах", — сообщили в пресс-службе правительства области.
По мнению Рудени, такие группы должны быть созданы в каждом муниципальном образовании.
В пресс-службе напомнили, что с 2016 по 2018 годы в количество детей в неблагополучных семьях в регионе сократилось на 16%, в малообеспеченных — на 8%. Положительная динамика связана с усилением работы по профилактике семейного неблагополучия, просветительской работой с населением, социальной рекламой, а также мерами материальной поддержки семей, оказанием своевременной комплексной помощи. Сегодня в регионе более 40 видов социальных выплат, в том числе для семей с низкими доходами.
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