Кузнецова запросила СК по ситуации в Красноярске, где в детсаду грубо обошлись с ребенком

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. / ТАСС /. Уполномоченный по правам ребенка в РФ направила запрос в СК в связи с ситуацией в Красноярске, где в отношении воспитателя частного детского сада возбуждено уголовное дело из-за грубого отношения с ребенком.

"В СК сделали запрос, мы за этой ситуацией следим. Частные садики уже не первый раз в поле зрения попадают", — сказала Кузнецова ТАСС во вторник в кулуарах международного семинара «Защита прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья», который проходит в Санкт-Петербурге.

6 сентября в ряде СМИ была распространена видеозапись, на которой видно, как воспитатель детского центра развития и воспитания грубо толкнула и таскала за волосы двухлетнюю воспитанницу. На следующий день было возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего воспитателя детского сада «Веснушки». Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст.117 УК РФ ("Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего")", — сообщили в СК.

Был проведен осмотр места происшествия, создана следственная группа, опрошены заведующая и воспитатель детского центра, анализируются видеозапись с камер наблюдения, устанавливаются все обстоятельства.