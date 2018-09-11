Алиханов предложил перенести строительство детского хосписа с Большой Окружной

Строительство хосписа для детей может переехать с Большой Окружной на территорию возле Детской областной поликлиники. Об этом губернатор Антон Алиханов рассказал журналистам после заседания регионального правительства во вторник, 11 сентября.

По словам главы региона, земля на Окружной непригодна для строительства учреждения: участок регулярно затапливает, привести его в порядок стоит дорого. Власти области предложили задействовать территорию возле Детской областной поликлиники — это будет удобнее для проезда в медучреждение.

"Жизнь показала, что мы были правы. София (Лагутинская — инициатор строительства хосписа для детей — прим. ред.) обратилась с просьбой им помочь. Я уже дал поручение: у нас есть примыкающий к детской больнице участок, который мы можем посмотреть под строительство хосписа. Есть свои проблемы: планировка, водоотведение, но есть указание агентству по имуществу, сейчас они готовят проект. Мы, в принципе, готовы предоставить именно этот участок под хоспис — это обеспечит нормальное существование детей, которые постоянно нуждаются в быстром перемещении непосредственно врачам", — объяснил Алиханов.

Ввести объект в эксплуатацию планируется к концу 2018 года. В регионе сотни детей нуждаются в паллиативной помощи.