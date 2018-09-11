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В детсадах Самарской области начали создавать ясельные группы
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В детсадах Самарской области начали создавать ясельные группы 

63.ru 59 минут назад
Фото: 63.ru
У малышей будет шанс попасть в садики
В Самарской области нашли способ сокращения очереди детей в возрасте до трех лет в дошкольные образовательные учреждения. Уже в 2018 году в детсадах начнут открывать ясельные группы. Об этом во вторник, 11 сентября, на заседании профильного комитета губдумы сообщил заместитель министра образования и науки Самарской области Михаил Татаринцев.
— Все сады, которые мы сегодня строим и ремонтируем, будут с ясельными местами. В Самаре на улице Степана Разина, 31 ремонтируем детсад на 100 мест, из них 20 будут ясельными. Также идёт капремонт детского сада «Крепыш» в Похвистнево. Там тоже откроют ясельные группы, — объяснил Михаил Татаринцев.
Ясельные места предназначены для детей в возрасте от 3 месяцев до 3 лет. В ноябре 2017-го президент России Владимир Путин поручил в ближайшие три года ликвидировать очередь в ясли на территории всех регионов РФ.
Очередь в детсады по Самарской области составляет 153 000 детей. Из них 128 000 — дети от 3 до 7 лет. Остальные — дети ясельного возраста. Самарцы жалуются, что очередь в дошкольные учреждения непрозрачная и не двигается.
Уже в этом году в Самаре и области планируют открыть шесть новых и капитально отремонтированных детсадов. Среди них — три дошкольных учреждения в Южном городе и один в Смышляевке.
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