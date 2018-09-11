В детсадах Самарской области начали создавать ясельные группы

У малышей будет шанс попасть в садики

В Самарской области нашли способ сокращения очереди детей в возрасте до трех лет в дошкольные образовательные учреждения. Уже в 2018 году в детсадах начнут открывать ясельные группы. Об этом во вторник, 11 сентября, на заседании профильного комитета губдумы сообщил заместитель министра образования и науки Самарской области Михаил Татаринцев

— Все сады, которые мы сегодня строим и ремонтируем, будут с ясельными местами. В Самаре на улице Степана Разина, 31 ремонтируем детсад на 100 мест, из них 20 будут ясельными. Также идёт капремонт детского сада «Крепыш» в Похвистнево. Там тоже откроют ясельные группы, — объяснил Михаил Татаринцев.

Ясельные места предназначены для детей в возрасте от 3 месяцев до 3 лет. В ноябре 2017-го президент России Владимир Путин поручил в ближайшие три года ликвидировать очередь в ясли на территории всех регионов РФ.

Очередь в детсады по Самарской области составляет 153 000 детей. Из них 128 000 — дети от 3 до 7 лет. Остальные — дети ясельного возраста. Самарцы жалуются, что очередь в дошкольные учреждения непрозрачная и не двигается.

Уже в этом году в Самаре и области планируют открыть шесть новых и капитально отремонтированных детсадов. Среди них — три дошкольных учреждения в Южном городе и один в Смышляевке.