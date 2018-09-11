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Семья Смирновых из Костромской области стала «Семьей года»
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Семья Смирновых из Костромской области стала «Семьей года» 

АиФ Владимир 56 минут назад
Фото: АиФ Владимир
Анна и Игорь Смирновы из Волгореченска победили на всероссийском конкурсе «Семья года».
Они взяли приз в номинации «Молодая семья». Пара живет вместе уже 13 лет. Игорь работает машинистом энергоблока котлотурбинного цеха Костромской ГРЭС, а Анна — активист среди молодежи города. В семье есть двое детей — сын Артем и маленькая дочка Алена.
В конце ноября они отправятся в Москву на торжественное награждение.
В конкурсе есть еще четыре номинации — «Многодетная семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья — хранитель традиций».
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