Родители, у которых родился сын-инвалид, требуют компенсации у роддома

Будущая мама из Ленобласти заключила договор на платные роды с врачами роддома № 18, расположенного в Санкт-Петербурге, сообщает «Петербургский дневник».

Ребенок появился на свет в декабре 2013 года.

Радостное событие было омрачено тяжелым состоянием новорожденного: асфиксия, судороги, кровь в легких.

Уже на следующий день ребенок попал в отделение патологии новорожденных Колпинской детской больницы, а затем он находился в реанимации и палате интенсивной терапии.

«У малыша обнаружили поражение головного мозга, детский церебральный паралич, задержку психоречевого развития и еще ряд серьезных заболеваний. С 2015 года он признан инвалидом», — рассказали в пресс-службе правозащитной организации «Зона права».

Ребенок заметно отставал в развитии.

Судебно-медицинские экспертизы, которые проводились в Москве и Новосибирске подтвердили связь сегодняшнего состояния ребенка и действий медиков.

Эксперты отметили, что матери была проведена недостаточная диагностика, врачи неверно оценили родовую деятельность, а позже несвоевременно оказали медицинскую помощь.

В итоге родители, у которых родился ребенок-инвалид, 11 сентября обратилась с иском в Гатчинский районный суд за компенсацией морального вреда.

Нравственные страдания матери, отца и самого ребенка оценены в 6 миллионов рублей, по 2 миллиона на каждого.