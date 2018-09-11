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Родители, у которых родился сын-инвалид, требуют компенсации у роддома
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Родители, у которых родился сын-инвалид, требуют компенсации у роддома 

АиФ Санкт-Петербург 42 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Будущая мама из Ленобласти заключила договор на платные роды с врачами роддома № 18, расположенного в Санкт-Петербурге, сообщает «Петербургский дневник».
Ребенок появился на свет в декабре 2013 года.
Радостное событие было омрачено тяжелым состоянием новорожденного: асфиксия, судороги, кровь в легких.
Уже на следующий день ребенок попал в отделение патологии новорожденных Колпинской детской больницы, а затем он находился в реанимации и палате интенсивной терапии.
«У малыша обнаружили поражение головного мозга, детский церебральный паралич, задержку психоречевого развития и еще ряд серьезных заболеваний. С 2015 года он признан инвалидом», — рассказали в пресс-службе правозащитной организации «Зона права».
Ребенок заметно отставал в развитии.
Судебно-медицинские экспертизы, которые проводились в Москве и Новосибирске подтвердили связь сегодняшнего состояния ребенка и действий медиков.
Эксперты отметили, что матери была проведена недостаточная диагностика, врачи неверно оценили родовую деятельность, а позже несвоевременно оказали медицинскую помощь.
В итоге родители, у которых родился ребенок-инвалид, 11 сентября обратилась с иском в Гатчинский районный суд за компенсацией морального вреда.
Нравственные страдания матери, отца и самого ребенка оценены в 6 миллионов рублей, по 2 миллиона на каждого.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
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Женский форум
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