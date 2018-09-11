Кузнецова: ни одна семья не должна бороться с бедой в одиночку

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 сен — РИА Новости . Работа детских хосписов и общественных учреждений чрезвычайно важна для семей, столкнувшихся со страшным диагнозом, именно они помогают не остаться им один на один с болезнью. Об этом на полях международного семинара «Защита прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» корреспонденту «Социального навигатора» заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

"Самое главное, что это не только реально помогает семьям и детям, но еще и дает посыл, что ни один ребенок не должен остаться без внимания, какие бы ни были перспективы, что бы ни говорили, в какой бы трудной ситуации семья ни оказалась", — подчеркнула она.

По словам Кузнецовой, именно в Санкт-Петербурге удалось достичь высокого уровня развития детской паллиативной помощи: здесь был открыт первый в стране детский хоспис, успешно работают социальные службы, город взял на себя обязательства по обеспечению ИВЛ и оказанию помощи иных необходимых форм.

Как отметила уполномоченный по правам ребенка, в Москве и Московской области также продолжается активное развитие данного направления, строятся хосписы, разрабатываются различные формы социальной помощи.

"К сожалению, не каждый регион РФ может этим похвастаться. В ряде субъектов нет даже учета нуждающихся в паллиативной помощи, что недопустимо, потому что только понимая масштаб проблемы, мы понимаем, как ее решить", — резюмировала Кузнецова.