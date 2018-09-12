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На паллиативную помощь детям выделили более четырех миллиардов рублей
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На паллиативную помощь детям выделили более четырех миллиардов рублей 

РИА Новости + ещё 4 11 минут назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 12 сен — РИА Новости. Более 4 миллиардов рублей выделено из федерального бюджета на развитие системы паллиативной помощи детям, сообщила журналистам в среду уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Кузнецова во вторник и среду в Петербурге участвует в работе международного семинара «Защита прав детей-инвалидов и детей и ограниченными возможностями здоровья». В среду Кузнецова посетила дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 3 в поселке Ушково.
Ранее Кузнецова в Петербурге заявила, что развитие системы оказания паллиативной помощи детям в России идет «семимильными шагами».
"Ресурс сегодня есть — это и общественные организации, это и система, которая развивается, и принятые новые документы, и те более 4 миллиардов рублей, которые выделены федерацией на паллиативную помощь. Это достаточно серьезные средства", — сказала Кузнецова.
Тем не менее, по словам детского омбудсмена, лишь 19 регионов РФ имеют хотя бы какие-нибудь виды детской паллиативной помощи. При этом в ряде регионов, например, в Новгородской области, паллиативная помощь находится «на нулевом развитии», отметила Кузнецова.
"Паллиативная помощь — достаточно молодая, но я вижу, что она развивается таким высоким темпом, даже по сравнению с такими коллегами, как в Финляндии. Они заявляли сами, что такого у них точно нет. Хотя в некоторых сферах у них есть на что посмотреть. Я считаю, что, учитывая тот темп, с которым развивается паллиативная служба в России, хорошие достаточно перспективы", — добавила детский омбудсмен.
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