Кириенко рассказал о попытках влиять на детей через образы в компьютерных играх

Выступая во вторник на съезде Российского общества политологов, он затронул тему перехода политики в интернет-пространство и ее влияния на молодежь и даже детей.

"Как это ни удивительно звучит, все чаще начинает звучать термин «детская политика» или политика по отношению к детям", — сказал Кириенко. «Мы по факту понимаем, что это происходит. Какие-то вещи, зашивающиеся на уровне образов героев детских компьютерных игр», — пояснил он.

По словам Кириенко, в большинстве иностранных компьютерных игр «военнослужащий российской армии всегда будет выглядеть не очень симпатично». «Это далеко не случайность. Было бы иллюзией считать, что это так само сложилось», — заметил он.

Кириенко подчеркнул, что это «просто пространство политической борьбы и к этому соответствующим образом надо относиться».