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Кириенко рассказал о попытках влиять на детей через образы в компьютерных играх
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Кириенко рассказал о попытках влиять на детей через образы в компьютерных играх 

ТАСС 42 минуты назад
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Иностранные государства пытаются влиять на детей путем определенных образов в компьютерных играх, считает первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Выступая во вторник на съезде Российского общества политологов, он затронул тему перехода политики в интернет-пространство и ее влияния на молодежь и даже детей.
"Как это ни удивительно звучит, все чаще начинает звучать термин «детская политика» или политика по отношению к детям", — сказал Кириенко. «Мы по факту понимаем, что это происходит. Какие-то вещи, зашивающиеся на уровне образов героев детских компьютерных игр», — пояснил он.
По словам Кириенко, в большинстве иностранных компьютерных игр «военнослужащий российской армии всегда будет выглядеть не очень симпатично». «Это далеко не случайность. Было бы иллюзией считать, что это так само сложилось», — заметил он.
Кириенко подчеркнул, что это «просто пространство политической борьбы и к этому соответствующим образом надо относиться».
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