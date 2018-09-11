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Бесподобные реакции малышей на открытие коробки с сюрпризом — смешное видео
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Бесподобные реакции малышей на открытие коробки с сюрпризом — смешное видео 

Sputnik Грузия 43 минуты назад
Фото: Sputnik Грузия
Маленькие дети — главные герои множества забавных и милых видео в интернете, которые поднимают людям настроение
На этом видео подборка из забавных моментов открытия детьми коробок с сюрпризом. Здесь можно увидеть все: и круглые от удивления глаза, и слезы, и плач, и побег как можно дальше.
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Самое смешное, что боятся выпрыгивающей из коробки игрушки не только малютки, но и вполне взрослые люди, которые тоже вздрагивают и даже не могут устоять на ногах от страха.
Хоть эта игрушка и предназначена для детей, а ее цель — веселить, для многих детей такой «сюрприз» оборачивается испугом и им вряд ли захочется развлекаться с такой вредной штукой.
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