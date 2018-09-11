«Я не заставляла ее рожать»

Наболело: «Мать скинула на меня младшего брата»

Читатели присылают в редакцию "Рамблера" свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем.

Часто слышала, что современные бабушки не хотят возиться с внуками, но сама практически стала бабушкой в свои 29 лет.

Мама родила меня рано, в 20 лет, поэтому не доучилась, бросила институт. Потом родилась моя сестра-погодка. Через 10 лет родители развелись, но и до этого отец, который работал на Севере, и лишь изредка приезжал домой, особого участия в нашей жизни не принимал. Мама постоянно меняла работы, ей тоже было некогда нами заниматься, поэтому мы с сестрой воспитывались в основном бабушками. Потом были садик, школа с продленкой, и наконец вуз. Маму семейная жизнь тяготила, хозяйка она так себе, и наши отношения близкими назвать не могу, но я без претензий.

Мы обе поступили, отучились, пошли работать, и поэтому из дома съехали. Конечно, у мамы были мужчины и раньше, и когда мама познакомила меня с Игорем, я не удивилась. Он на несколько лет младше ее, приезжий, из Белоруссии. Домой я приезжала нечасто, и маму это устраивало. Тем более, у меня начались серьезные отношения, мы с моим мужчиной снимаем квартиру и начали думать о свадьбе.

Когда мама позвонила и попросила приехать, я, конечно, слегка испугалась, и примчалась. Мама сообщила радостное известие — она беременна и уже знает, что будет мальчик. Я в первую минуту растерялась, потому что еще недавно мама говорила нам с сестрой, что достаточно провозилась с нашими пеленками (хотя это как раз делала бабушка, ее мама), поэтому в плане внуков нам на нее рассчитывать не надо. И тут такое. Я тактично промолчала, потому что мама явно была в восторге и рассказывала, что у нее наконец-то будет сын. Мама говорила, что с удовольствием отдохнет в декрете, потому что с нами она уже и не помнит всех этих детских радостей. Я спросила насчет работы, тем более, что в ее возрасте оставлять место опасно, а новое найти сложно. Но мама сказала, что Игорь зарабатывает на двоих.

Когда родился братик, Сашка, мама и правда какое-то время сидела дома. Правда, постоянно звонила, жаловалась, что устает, я приезжала помогать, но у меня своя жизнь, я не могла там быть постоянно, хотя мама на это намекала. Ее хватило с трудом на два года, она нашла садик, куда уговорила его принять, и вышла на работу. Сашка, конечно, начал болеть, мама то отпрашивалась сама, то просила меня, то сестру. Иногда приглашала няню, но была недовольна — слишком много просят. Потом сестра уехала в Питер, познакомившись с местным парнем, и я осталась единственной лазейкой.

Из-за этого у меня самой начались проблемы на работе, я сказала маме, что не могу быть постоянно на подхвате. На что она заявила, что я обязана помогать и заботиться, потому что я — старшая сестра. Но мне же не 10 лет, у меня давно своя жизнь, я не заставляла ее рожать. В общем мы поссорились, но потом все повторилось.

А самое неприятное, что она принялась регулярно подкидывать Сашку к нам на выходные, даже не интересуясь нашими планами. Однажды даже привезла его без звонка, в субботу утром, потому что им с Игорем надо отдохнуть, а нам полезно посидеть с ребенком. Тренировка перед своими детьми, говорит мама. И это несмотря на то, что мы в то утро должны были ехать на дачу к друзьям, и своих детей пока даже не планируем. Настроение было испорчено, а мой парень уже не скрывает, что вся эта ситуация его злит. И я его понимаю.