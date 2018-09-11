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Полиция ищет мать подростка, вывезенного много лет назад цыганкой из Омска
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Полиция ищет мать подростка, вывезенного много лет назад цыганкой из Омска 

РИА Новости 31 минуту назад
ВОЛГОГРАД, 11 сент — РИА Новости. Цыганка много лет назад привезла из Омска в Волгоград маленького ребенка, теперь полицейские ищут родную маму 15-летнего подростка, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, в понедельник в полицию обратилась жительница Волгограда и рассказала, что ее сын привел к ним домой 15-летнего подростка. Женщине удалось узнать, что мальчик живет в чужой семье, где часто бывают конфликты, кроме того, юноша сообщил, что его много лет назад вывезли из Омска и не разрешают общаться с родной мамой.
"Полицейские установили, что у подростка не имеется никаких документов, он никогда не посещал учебные заведения, читать и писать не умеет, на учетах в поликлиниках и других медучреждениях не состоит. … Установлено, что в указанной им арендуемой квартире в Тракторозаводском районе он проживал вместе с 50-летней женщиной и двумя ее детьми", — говорится в сообщении ГУ МВД по Волгоградской области.
Как уточнили РИА Новости в ведомстве, женщина, которая воспитывала подростка, является цыганкой. Она уже призналась полиции, что забрала ребенка много лет назад у жительницы Омска.
"В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и местонахождение биологической матери ребенка", — уточняет в сообщении ГУ МВД по региону.
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