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На Лонгиновской улице показали детский атлас птиц Лефортова
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На Лонгиновской улице показали детский атлас птиц Лефортова 

Управа района Лефортово 23 минуты назад
Фото: Управа района Лефортово
Детский атлас птиц района Лефортово презентовали на минувших выходных на территории учебного корпуса № 5 на Лонгиновской улице. Об этом заявила депутат Мосгордумы Зоя Зотова.
— Здесь все желающие смогли увидеть уникальный исследовательский проект — детский атлас птиц района Лефортово, состоящий из 25 пернатых. Также на площадке организовали замечательные игры для детей, одной из которых стал мини-футбол, — пояснила Зотова.
По ее словам, атлас сделан учениками младших классов под руководством учителя биологии Галины Нефедовой. (вт)
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