На Лонгиновской улице показали детский атлас птиц Лефортова

Зоя Зотова. Детский атлас птиц района Лефортово презентовали на минувших выходных на территории учебного корпуса № 5 на Лонгиновской улице. Об этом заявила депутат Мосгордумы

— Здесь все желающие смогли увидеть уникальный исследовательский проект — детский атлас птиц района Лефортово, состоящий из 25 пернатых. Также на площадке организовали замечательные игры для детей, одной из которых стал мини-футбол, — пояснила Зотова.

По ее словам, атлас сделан учениками младших классов под руководством учителя биологии Галины Нефедовой. (вт)