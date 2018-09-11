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Роспотребнадзор создаст нормативы для питания детей
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Роспотребнадзор создаст нормативы для питания детей 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Роспотребнадзор создаст отдельные нормативы и рекомендации для питания детей в зависимости от региона проживания, рассказала РИА Новости глава ведомства Анна Попова.
"К школьному и детсадовскому питанию остается достаточное количество вопросов не столько в части безопасности (а мы это видим, что количество заболеваний постоянно снижается), но непосредственно к качеству питания и к рационам", — рассказала Попова в кулуарах Восточного экономического форума.
"Сегодня мы ставим себе задачу — в рамках реализации указа президента разрабатывать рационы, в первую очередь, для детей в соответствии не только с климатическим поясом, но и с регионом, где дети проживают, с особенностями проживания в этом регионе", — сообщила собеседница агентства.
Она отметила, что первый шаг ведомство уже сделало — подготовило вместе с Академическим институтом питания и утвердило методические рекомендации для организованного питания детей Арктики. «Это особая зона, особая территория. Предыдущий норматив был выпущен в 1985 году. Конечно, все изменилось, и вот в этом году мы достаточно быстро подготовили, выпустили новые методические рекомендации», — пояснила Попова.
"И мы ставим себе цель, и мы будем идти к тому, чтобы для каждого региона были свои нормативы по полноценному питанию и рекомендуемые схемы меню, для того чтобы детей можно было кормить разнообразно и полноценно. Это наша главная задача — полноценно", — подчеркнула она.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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