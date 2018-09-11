Костромичка объяснила убийство своего новорожденного ребенка бедностью

Полтора года в колонии-поселении проведет 41-летняя жительница Судиславля, убившая собственного новорожденного сына, сообщает следственное управление СК РФ по Костромской области.

14 мая она, будучи беременной, пришла в гости к своему знакомому, который жил в частном доме. Женщина пошла в уличный туалет, где родила здорового мальчика. К помощи медиков женщина решила не прибегать. Во время родов младенец упал в выгребную яму, где его и оставила умирать мать.

После всего произошедшего она просто ушла домой.

Свой поступок она объяснила тем, что у нее трудное материальное положение, и она боялась трудностей, которые влечет воспитание ребенка.

Суд приговорил ее к заключению в колонии-поселении на полтора года.

Женщина не имеет детей, находится в разводе. Она ухаживала за матерью-инвалидом, а соседи ее характеризовали отрицательно.