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Костромичка объяснила убийство своего новорожденного ребенка бедностью
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Костромичка объяснила убийство своего новорожденного ребенка бедностью 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Полтора года в колонии-поселении проведет 41-летняя жительница Судиславля, убившая собственного новорожденного сына, сообщает следственное управление СК РФ по Костромской области.
14 мая она, будучи беременной, пришла в гости к своему знакомому, который жил в частном доме. Женщина пошла в уличный туалет, где родила здорового мальчика. К помощи медиков женщина решила не прибегать. Во время родов младенец упал в выгребную яму, где его и оставила умирать мать.
После всего произошедшего она просто ушла домой.
Свой поступок она объяснила тем, что у нее трудное материальное положение, и она боялась трудностей, которые влечет воспитание ребенка.
Суд приговорил ее к заключению в колонии-поселении на полтора года.
Женщина не имеет детей, находится в разводе. Она ухаживала за матерью-инвалидом, а соседи ее характеризовали отрицательно.
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