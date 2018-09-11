Блогер Мукаддас Бибарсов: О добрых традициях

У мусульман есть добрая традиция на уровне религиозного установления — после рождения ребенка устраивать праздник, который называется Акика. Специально к нему приносится в жертву одна или две овцы в знак благодарности Всевышнему за рождение ребенка.

9 сентября 2018 г. в моем родовом селе — Средняя Елюзань Пензенской области — чествовали рождение третьего малыша у нашего отзывчивого и энергичного брата Рифата хаджи Кирасирова…

Пусть Аллах дарует Свою милость дочери Рифата хаджи и сделает ее из числа достойнейших женщин нашей Уммы!