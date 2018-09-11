Ещё
Блогер Мукаддас Бибарсов: О добрых традициях
Далее:
Читайте также:
Ещё
"Я не заставляла ее рожать"
"Я не заставляла ее рожать"

Блогер Мукаддас Бибарсов: О добрых традициях 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
У мусульман есть добрая традиция на уровне религиозного установления — после рождения ребенка устраивать праздник, который называется Акика. Специально к нему приносится в жертву одна или две овцы в знак благодарности Всевышнему за рождение ребенка.
9 сентября 2018 г. в моем родовом селе — Средняя Елюзань Пензенской области — чествовали рождение третьего малыша у нашего отзывчивого и энергичного брата Рифата хаджи Кирасирова…
Пусть Аллах дарует Свою милость дочери Рифата хаджи и сделает ее из числа достойнейших женщин нашей Уммы!
Новости Саратова: последние новости
Три подростка под Саратовом пытались изнасиловать девочку Найдено тело утонувшей под Саратовом девочки Пропала 6-летняя девочка в одних трусиках
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я не заставляла ее рожать»2
Вещи, которые приносят беду10
Беременная тройней женщина шокировала соцсети17
Наболело: «Взял меня девочкой и обманул»57
Наши актрисы, ушедшие из жизни слишком рано
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
05:23
Леонардо Ди Каприо знает, чем удивить
Звёзды
07:15
Голливудские звезды с русскими корнями
Звёзды
05:36
Наши актрисы, ушедшие из жизни слишком рано
Звёзды
01:19
Беременная Порошина развелась с мужем
Звёзды
01:00
СМИ обсуждают новую девушку Сергея Шнурова
Звёзды
10:00
Как остаться разумным до глубокой старости
Здоровье
04:01
Звезды, не умеющие хранить верность
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение