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На Вилиса Лациса и Героев Панфиловцев поговорят о здоровье мам и детей
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На Вилиса Лациса и Героев Панфиловцев поговорят о здоровье мам и детей 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
В родильном доме № 1 городской клинической больницы № 67 состоится лекция и семинар для будущих родителей. Семинар для будущих мам проведут неонатологи. Они расскажут об уходе за новорожденными, грудном вскармливании, о том, что происходит с мамой и малышом в родильном доме, об особенностях новорожденного.
«Лекция будет посвящена физиологии родов. Специалисты расскажут о предвестниках родов, начале родового процесса, протекании родовых процессов», — говорится в сообщении медицинского учреждения.
Семинар начнется в 13.00 по адресу: улица Вилиса Лациса, дом 4. Лекция состоится в 14.00 в женской консультации ГКБ № 67 на улице Героев Панфиловцев, дом 37, корпус 1. Вход свободный. (ск)
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Женский форум
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