Простуда пошла в наступление: ОРВИ начала «косить» жителей Поморья

Обязательной вакцинации подлежат дети с шестимесячного возраста, школьники, студенты, работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта и коммунальной сферы, беременные.

Более 1300 случаев заболевания ОРВИ зарегистрировано в Архангельске за первую дни осени. С таким диагнозом госпитализированы 28 человек, большинство из них дети.

— Заболеваемость ОРВИ в Архангельске и области находится ниже эпидемического порога. В Архангельской области зарегистрировано более 3,9 тысяч случаев заболевания ОРВИ, в том числе у детей — 2 629, — отметили в областном Роспотребнадзоре

В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. В медицинские организации области вакцина уже поступила. При отсутствии противопоказаний прививку можно сделать в государственных медицинских организациях по месту жительства.

В эпидемический сезон 2018–2019 гг. в Архангельской области всего планируется вакцинировать 513 000 человек. Это 45% от совокупного населения Поморья. В 2017 году охват прививками против гриппа населения Архангельской области составил 45,3% от совокупного населения, что позволило снизить заболеваемость гриппом в 1,6 раза по сравнению с 2016 годом.