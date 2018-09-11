В Дзержинске появились на свет мальчики-тройняшки

Первый за два года случай появления на свет тройняшек зарегистрирован в Дзержинске. 11 сентября родителям были выданы свидетельства о рождении малышей, сообщает пресс-служба администрации города.

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Тройное счастье выпало на долю семьи Александра и Анны Тутуркиных. Их сыновья появились на свет еще 12 августа в городском перинатальном центре. По словам отца семейства, о ребенке супруги мечтали давно, но даже не предполагали, что родится тройня.

После первого шокирующего известия подоспело и второе: все трое детей — мальчики. С именами в семье определились сразу. Новорожденных дзержинцев назвали Иваном в честь прадедушки матери, Марком и Ярославом.

Всего с начала года в Дзержинске появилось 1600 детей, причем в 17 семьях были двойняшки. По данным ЗАГСа, в списке самых популярных имен мальчиков значатся Иван, Александр и Михаил, а девочек — Мария и Софья. Встречались и необычные имена — Добрыня, Гликерия и Лукерья.

Ранее сообщалось, что ребенку повезло родиться прямо во время визита его мамы в казанский аквапарк.

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска