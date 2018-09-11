Акция «Дети России-2018»

В столице 7 сентября стартовала межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России-2018»

Основной целью является предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, а также повышение уровня осведомленности о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за участие в их обороте.

В период проведения операции будут проведены проверки по месту жительства несовершеннолетних подростков и семей, состоящих на профилактическом учете.

Также будут организованы рейдовые мероприятия по проверке мест массового скопления несовершеннолетних, развлекательных и досуговых учреждений с целью выявления лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотических и психотропных веществ, а также выявления подростков, употребляющих вышеуказанные вещества без назначения врача.

В образовательных учреждениях столицы организована разъяснительная работа, направленная на профилактику наркомании, а также на пропаганду здорового образа жизни среди несовершеннолетних, детей «группы риска» и молодежи.