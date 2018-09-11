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Акция «Дети России-2018»
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Акция «Дети России-2018» 

Управа района Ново-Переделкино города Москвы + ещё 1 1 час назад
Фото: Управа района Солнцево
В столице 7 сентября стартовала межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России-2018»
Основной целью является предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, а также повышение уровня осведомленности о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за участие в их обороте.
В период проведения операции будут проведены проверки по месту жительства несовершеннолетних подростков и семей, состоящих на профилактическом учете.
Также будут организованы рейдовые мероприятия по проверке мест массового скопления несовершеннолетних, развлекательных и досуговых учреждений с целью выявления лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление наркотических и психотропных веществ, а также выявления подростков, употребляющих вышеуказанные вещества без назначения врача.
В образовательных учреждениях столицы организована разъяснительная работа, направленная на профилактику наркомании, а также на пропаганду здорового образа жизни среди несовершеннолетних, детей «группы риска» и молодежи.
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