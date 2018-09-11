Правда или ложь? Ростовчан напугали сообщение о том, что в городе воруют детей для органов

В полиции заявили, что информация не соответствует действительности

Сегодня, 11 сентября, сотни ростовчан в групповых рабочих и школьных чатах в WhatsApp получили страшный текст. В сообщении говорится, что в городе обнаружили тела убитых детей с вырезанными почками.

— Нашли двух маленьких девочек лет от 6-8. Мертвых, лежащих на обочине дороги. В руках у них по 50 000 тысяч рублей, но без почек. Берегите своих детей, смотрите за ними и не выпускайте их на улицу без наблюдение, — гласит текст сообщения.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Вчера, 10 сентября, сотни дончанок, воспитывающие детей, получили в групповых школьных чатах в WhatsApp сообщения о том, что в учебных заведениях донской столицы злоумышленники угощают подростков новым видом наркотиков, так называемой «земляникой».

Это сообщение также оказалось фейком.