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Многодетная мать в Костромской области застала любовника с маленькой дочкой
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Многодетная мать в Костромской области застала любовника с маленькой дочкой 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В Костромской области приговор суда услышал педофил, узнал KOSTROMA.TODAY. Он грязно приставал к маленькой девочке.
По данным пресс-службы областного следственного комитета, 9 марта этого года 33-летний мужчина пришел в гости к своей подруге.
Они посидели в честь праздника 8 Марта за бутылкой вина. Все это время 10-летняя дочка хозяйкой квартиры вертелась возле взрослых.
Потом женщина вышла из комнаты, а девочка осталась наедине с гостем. Этим он и воспользовался — начал приставать к ребенку. Свидетельницей шокирующей картины стала мама девчушки и вызвала полицию.
Из неофициальных источников корреспонденту KOSTROMA.TODAY стало известно, что женщина — многодетная мама, воспитывает трех детей — 9, 10 и 11 лет. Она в разводе и детей тянула одна.
Потом в ее жизни появился друг — 33-летний местный житель. Он тоже был в разводе.
Знакомые буевлянина отзываются о нем, как о вполне нормальном человеке. Странностей за ним замечено не было, у него также есть свой ребенок. Нельзя его было назвать и пьяницей.
По приговору суда он получил 7 лет колонии.
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