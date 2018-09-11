Многодетная мать в Костромской области застала любовника с маленькой дочкой

В Костромской области приговор суда услышал педофил, узнал KOSTROMA.TODAY. Он грязно приставал к маленькой девочке.

По данным пресс-службы областного следственного комитета, 9 марта этого года 33-летний мужчина пришел в гости к своей подруге.

Они посидели в честь праздника 8 Марта за бутылкой вина. Все это время 10-летняя дочка хозяйкой квартиры вертелась возле взрослых.

Потом женщина вышла из комнаты, а девочка осталась наедине с гостем. Этим он и воспользовался — начал приставать к ребенку. Свидетельницей шокирующей картины стала мама девчушки и вызвала полицию.

Из неофициальных источников корреспонденту KOSTROMA.TODAY стало известно, что женщина — многодетная мама, воспитывает трех детей — 9, 10 и 11 лет. Она в разводе и детей тянула одна.

Потом в ее жизни появился друг — 33-летний местный житель. Он тоже был в разводе.

Знакомые буевлянина отзываются о нем, как о вполне нормальном человеке. Странностей за ним замечено не было, у него также есть свой ребенок. Нельзя его было назвать и пьяницей.

По приговору суда он получил 7 лет колонии.