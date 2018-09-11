В районе Марьино прошли мастер-классы и конкурс на самый познавательный вопрос о столице

Информация об этом появилась в официальной группе библиотеки №135, сотрудники которой выступили организаторами мероприятия.

«На праздничной программе «Дорогая моя Столица», посвященной Дню города, читатели отвечали на вопросы викторины о Москве, провели конкурс на самый познавательный вопрос. Первое место получил вопрос: «Как переводится слово Москва с древнеславянского: много, мощно, мокро?» На мастер-классах, проведенных на детской площадке и в школе № 491, дети и их родители раскрашивали «черепашку-радугу», рисовали рисунки на асфальте, делали кукол-хороводниц», — говорится в сообщении.

Подробнее о деятельности учреждения: vk.com/lib_uvao_135. (ео)