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В районе Марьино прошли мастер-классы и конкурс на самый познавательный вопрос о столице
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В районе Марьино прошли мастер-классы и конкурс на самый познавательный вопрос о столице 

Управа района Марьино 53 минуты назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Информация об этом появилась в официальной группе библиотеки №135, сотрудники которой выступили организаторами мероприятия.
«На праздничной программе «Дорогая моя Столица», посвященной Дню города, читатели отвечали на вопросы викторины о Москве, провели конкурс на самый познавательный вопрос. Первое место получил вопрос: «Как переводится слово Москва с древнеславянского: много, мощно, мокро?» На мастер-классах, проведенных на детской площадке и в школе № 491, дети и их родители раскрашивали «черепашку-радугу», рисовали рисунки на асфальте, делали кукол-хороводниц», — говорится в сообщении.
Подробнее о деятельности учреждения: vk.com/lib_uvao_135. (ео)
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