Воспитанники Василька приняли участие в фестивале финансовой грамотности

Фото: М. Мурашова

В минувшую субботу на базе ГБОУ Школа №2073 прошёл фестиваль финансовой грамотности. Педагоги, родители и воспитанники образовательной площадки с дошкольными группами «Василёк» приняли активное участие в мероприятии. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила старший воспитатель детского сада Маргарита Мурашова.

"Вместе посмотрели презентацию «Дети и деньги», познакомились с книгами о финансах для детей, побывали на выставке кошельков и копилок, вместе со сказочными героями Буратино и Мальвиной поиграли в различные игры «Размен», «Поход в магазин» (практические ситуации покупки товара, получения сдачи и др.). С интересом посмотрели мультипликационный урок тетушки Совы ("Азбука денег. Семейный бюджет")" -рассказала старший воспитатель.

Кроме этого гости фестиваля приняли участие в мастер-классах по изготовлению кошельков и копилок.