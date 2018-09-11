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Воспитанники Василька приняли участие в фестивале финансовой грамотности
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Воспитанники Василька приняли участие в фестивале финансовой грамотности 

Администрация поселения Вороновское 51 минуту назад
Фото: М. Мурашова
В минувшую субботу на базе ГБОУ Школа №2073 прошёл фестиваль финансовой грамотности. Педагоги, родители и воспитанники образовательной площадки с дошкольными группами «Василёк» приняли активное участие в мероприятии. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила старший воспитатель детского сада Маргарита Мурашова.
"Вместе посмотрели презентацию «Дети и деньги», познакомились с книгами о финансах для детей, побывали на выставке кошельков и копилок, вместе со сказочными героями Буратино и Мальвиной поиграли в различные игры «Размен», «Поход в магазин» (практические ситуации покупки товара, получения сдачи и др.). С интересом посмотрели мультипликационный урок тетушки Совы ("Азбука денег. Семейный бюджет")" -рассказала старший воспитатель.
Кроме этого гости фестиваля приняли участие в мастер-классах по изготовлению кошельков и копилок.
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