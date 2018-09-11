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Международный день грамотности отметят юные жители Марьиной Рощи
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Международный день грамотности отметят юные жители Марьиной Рощи 

Управа района Марьина роща 52 минуты назад
Фото: Управа района Марьина роща
В библиотеке № 50, расположенной на Октябрьской улице, отметят Международный день грамотности. Мероприятие посетят дети из семей, состоящих на обслуживании в ГБУ ЦСПСиД «Родник» в возрасте от 7 до 13 лет, в том числе — дети-инвалиды.
— В рамках праздника для детей будут проведены различные интересные и познавательные игры.
Ребятам расскажут о том, как важно быть грамотным человеком, уметь правильно писать и излагать свои мысли. и т. д. Также ребята в команде выполнят различные задания, — сообщили в центре «Родник».
Начало в 15.00 по адресу: ул. Октябрьская, д. 103, корп. 1. Вход свободный. (ак)
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