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Следственный комитет подтвердил лживость новости о массовой пропаже детей в Нижнем Новгороде
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Следственный комитет подтвердил лживость новости о массовой пропаже детей в Нижнем Новгороде 

nn.ru + ещё 1 29 минут назад
Фото: nn.ru
В течение трёх дней, с 9 по 11 сентября этого года, в сообщениях о массовой пропаже детей также говорилось, что их воруют на органы: якобы уже пропало около 10 ребятишек, а одну из пропавших девочек нашли в колодце мертвой. Мы с самого утра выпустили материал, в котором заявили, что это фейк-ньюс — там мы дали некоторые советы о том, как научиться разбираться в слухах. Теперь информацию о пропаже детей официально опровергло Следственное управление СК РФ по региону на своём сайте.
Сотрудники ведомства напомнили, что сейчас расследуются два уголовных дела по факту исчезновения 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной.
Сегодня на Автозаводе пропала 12-летняя девочка — она ушла в школу и не вернулась. Однако спустя несколько часов ребёнок был найден живым.
Также в преддверии учебного года по Нижнему Новгороду прокатилась волна слухов о банде педофилов, сбежавшем преступнике и таинственной красной «Калине». Почитать о разоблачении данных фейков можно здесь.
В прошлом году родителей пугали наркотиками в конфетах.
nn.ru: последние новости
12-летняя девочка пропала в Автозаводском районе. Она ушла в школу и не вернулась Неожиданный поворот в истории пропавшей Маши Старостиной. Девочку похитили Всё для детей: Нижегородской области выделят 88 миллионов рублей на новые места в яслях
Женский форум
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