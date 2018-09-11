Следственный комитет подтвердил лживость новости о массовой пропаже детей в Нижнем Новгороде

В течение трёх дней, с 9 по 11 сентября этого года, в сообщениях о массовой пропаже детей также говорилось, что их воруют на органы: якобы уже пропало около 10 ребятишек, а одну из пропавших девочек нашли в колодце мертвой. Мы с самого утра выпустили материал, в котором заявили, что это фейк-ньюс — там мы дали некоторые советы о том, как научиться разбираться в слухах. Теперь информацию о пропаже детей официально опровергло Следственное управление СК РФ по региону на своём сайте.

Сотрудники ведомства напомнили, что сейчас расследуются два уголовных дела по факту исчезновения 13-летней Маши Ложкаревой и 9-летней Маши Люлиной.

Сегодня на Автозаводе пропала 12-летняя девочка — она ушла в школу и не вернулась. Однако спустя несколько часов ребёнок был найден живым.

Также в преддверии учебного года по Нижнему Новгороду прокатилась волна слухов о банде педофилов, сбежавшем преступнике и таинственной красной «Калине». Почитать о разоблачении данных фейков можно здесь.

В прошлом году родителей пугали наркотиками в конфетах.