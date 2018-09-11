Встретят и помогут сориентироваться. В Истре запустили пилотный проект «Менеджмент поликлиники»

Истринская районная детская поликлиника участвует в пилотном проекте Министерства здравоохранения Московской области «Менеджмент поликлиники». Главная задача проекта — улучшить качество услуг.

В рамках пилотного проекта администратор детской поликлиники в Истре встречает родителей и помогает им сориентироваться, в какой кабинет надо попасть и сколько по времени придется ожидать приема.

«Потоки распределяются: кому за справочкой — отправляем в одну сторону, кому анализы сдать — в другую сторону, кто болеет, соответственно, — отдельный поток», — рассказывает администратор Истринской районной детской поликлиники Елена Стефанович.

Источник фото: телеканал «360»

Проект «Менеджмент поликлиники» направлен на улучшение качества оказания медицинских услуг. Так, в Истринской поликлинике появились холл-менеджер, сестринский пост и детская зона. Ребенок не замечает времени, проведенного в поликлинике, его развлекают мультфильмы по телевизору и детские головоломки.

Источник фото: телеканал «360»

Теперь посетители могут обратиться к специалистам по многим организационным вопросам, которые раньше приходилось решать самостоятельно. На сестринском посту можно получить любую дополнительную информацию, не отвлекая доктора.

Врачи и медсестры привыкают к нововведениям, решают задачи проекта, исходя из собственных ресурсов. Летом поликлиника принимает меньше детей, чем в осенне-зимний период. Сейчас родители в основном обращаются за справками в различные учреждения. К потоку больных врачи готовятся заранее.

Источник фото: телеканал «360»

«Если ребенок заболел и не смог записаться, то мы разработали сейчас алгоритм действия, который позволит маме все-таки попасть в этот же день, не записываясь в лист ожидания, к педиатру», — отметила заведующая Истринской районной детской поликлиникой Ирина Юдина

Каждый педиатр будет дежурить по одному часу и принимать в отдельном кабинете детей, которые не смогли записаться на прием, но нуждаются в осмотре.

В детской поликлинике готовы принять предложения и конструктивно обсудить возникающие проблемы, ведь пилотный проект — общий.