«Мир — это жестокое место, полное ужаса и боли»: арабские женщины рассказывают, почему не хотят иметь детей

В значительной части арабского мира женщинам запрещено открыто говорить о том, что они не хотят иметь детей. Но в последние годы все больше женщин отходят от общепринятой мудрости, которая гласит, что главная цель их жизни — стать матерью.

Журналист издания Vice поговорил с арабскими женщинами и выяснил, почему они не хотят заводить детей. Причины у всех разные: от переживаний из-за того, что они не чувствуют себя в безопасности в политически нестабильном регионе, до нежелания идти на поводу у общества.

«Это практически эгоизм — рожать ребенка в нынешней реальности»

«Я не хочу быть матерью, потому что Йемен, да и арабские страны в целом, не может гарантировать детям основные права человека, такие как качественное образование и достойное жилье. Это практически эгоизм — рожать ребенка в нынешней реальности. И поскольку население продолжает расти невероятными темпами, ресурсы только сокращаются. Поэтому, если все будет продолжаться в таком же темпе, мы увидим тот день, когда нам просто не хватит еды, чтобы накормить всех людей» — Марва, 26 лет, архитектор.

«Не думаю, что смогу посмотреть в глаза своему ребенку, когда он спросит меня, зачем я родила его в этом мире»

«Почему я должна хотеть воспитывать детей в Египте, среди всей этой несправедливости и непристойности, с нездоровой едой, плохой водой и грязным воздухом? И независимо от того, насколько ребенок вырастет образованным и талантливым, своих мечтаний он не достигнет никогда, если только он не сын кого-то богатого и могущественного.

Другая проблема заключается в том, что даже если мой ребенок вырастет достойным человеком, он может легко сесть в тюрьму по ложному обвинению злобного, бесчеловечного тирана. Если это случится, я не думаю, что смогу посмотреть в глаза своему ребенку, когда он спросит меня, почему я родила его в этом мире, потому что он, конечно, меня об этом не просил» — Изра, 27 лет, предприниматель.

«Не хочу иметь детей, потому что у меня не будет ответов на 70 процентов вопросов, которые они могут мне задать»

«Конечно, идея иметь детей привлекательна — маленький человек, созданный из ваших генов и генов человека, которого вы любите. Но я не хочу иметь детей, потому что у меня не будет ответов на 70 процентов фундаментальных вопросов о жизни, которые они могут мне задать. Что я могу сказать им, когда они поднимут вопросы веры и философии? Они доверят мне рассказать им правду, а я должна признать, что понятия об этом не имею. Я поделюсь тем, что знаю, а это может быть совсем неправильным.

Я бы хотела узнать, что это такое — иметь семью, вместе с партнером оставить след в этом мире. Но я просто не думаю, что могу взять на себя ответственность за другую жизнь. Я уверена, что мои дети не будут полностью удовлетворены тем, что я им дам.

Конечно, мое сердце тает, когда я вижу своих племянников и племянниц, но я знаю, что воспитание ребенка — совсем не простое дело. И я не хочу эгоистично проверять свои навыки материнства» — Нада, 22 года, писательница.

«Я не смогу позволить себе отправить детей в приличную школу»

«Я хочу продолжать работать, но совмещать это с материнством невероятно сложно. Кроме того, я знаю, что не смогу позволить себе отправить ребенка в приличную школу. А даже если бы и смогла, мне бы пришлось работать день и ночь, чтобы за все это платить. А это значит, что у меня не было бы времени воспитывать их, как должны это делать родители» — Маи, 27 лет, журналистка.

«Мир слишком губителен и разрушителен»

«На женщин очень сильно давят из-за общепринятой мудрости, которая заключается в том, что материнство — естественный инстинкт для нас. Но никаких доказательств этому утверждению нет. Я думаю, что много женщин становятся матерями из-за давления семьи и общества. Лично я считаю, что заводить детей — слишком эгоистично и бесчеловечно, потому что мир — слишком губительное и разрушительное место для воспитания ребенка» — Нур, 19 лет, студентка.

«Я не готова заботиться о ком-то другом»

«Я не хочу иметь детей, потому что не готова заботиться о ком-то еще. И вообще, у меня нет интереса к детям. Например, я не хочу выбирать между покупкой платья себе и подгузников для ребенка» — Джихад, 32 года, продюсер.

«Даже если бы судьба мира зависела только от меня, у меня все равно не было бы ребенка»

«Я просто не чувствую, что хочу быть матерью. Все говорят, что я еще пожалею и что материнство — естественный инстинкт для женщин. Они говорят о том, что женщины — основа всего человечества и на них лежит ответственность за воспитание детей, чтобы мир стал лучше. Есть те, кто смотрит на это чисто с биологической точки зрения, настаивая на том, что рождение ребенка — моя основная функция как человека. Но я не разделяю ни одно из этих мнений. Даже если бы судьба мира зависела только от меня, у меня все равно не было бы ребенка, потому что я просто не хочу» — Лама, 33 года, бухгалтер.

«Мир — это жестокое место, полное ужаса и боли»

«Я не хочу иметь детей, потому что мир — это жестокое место, полное ужасов, страданий, голода, нищеты, болезней и преступности. Все это заставляет меня сомневаться, действительно ли это та самая среда, в которой я хочу рожать. Принуждение человека существовать в этом мире — настоящая жестокость. Если вы действительно любите детей, не приводите их в этот мир. А если естественные инстинкты начинают вас подавлять, задумайтесь об усыновлении» — Несрин, 23 года, преподаватель английского языка.

«Я боюсь, что с ним что-то случится и я его потеряю»

«Я не хочу иметь детей, потому что боюсь, что с ними что-то случится и я их потеряю. Я жила в Сирии и видела войну. Хотя я и не потеряла никого из близких, я не могу представить себе ту боль, которую испытали другие семьи, потерявшие детей. Такую боль потери я вынести не смогу. Поэтому, чтобы облегчить себе жизнь, я решила не иметь детей» — Дана, 26 лет, преподаватель.

«Я не верю, что мои гены настолько уникальны, что я обязана их передать»

«Я думаю, что мы все должны сосредоточиться на детях, которые уже рождены, и на бесчеловечных условиях, в которых многие из них живут. Я не считаю, что мои гены настолько уникальны, что я должна передать их следующему поколению. Я не обладаю какими-то специфическими навыками, от которых зависит судьба человечества. Ну и в конце концов, я не настолько беспечна, чтобы просто надеяться на лучшее и игнорировать тот факт, что у меня, как и у большинства людей, нет всех необходимых возможностей, чтобы вырастить здорового ребенка» — Жанна, 30 лет, стоматолог.