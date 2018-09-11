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Врачи спасли новорожденных недоношенных детей от слепоты в Сочи
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Врачи спасли новорожденных недоношенных детей от слепоты в Сочи 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Врачи перинатального центра Детской городской больницы № 9 в Сочи не дали новорожденным двойняшкам ослепнуть. Медики обнаружили патологию у детей, которые родились на 28-й неделе. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Кубани.
Малыши появились на свет недоношенными. Мальчик весил 730 граммов, а девочка — 640.
«У детей было опасное осложнение: ретинопатия недоношенных — поражение сетчатки, обусловленное незрелостью структур глаза у детей, рожденных раньше срока. Методика лазерной коагуляции сетчатки является единственным способом предупредить слепоту. Сочинские специалисты незамедлительно связались с краевыми врачами», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Но новорожденных нельзя было перевезти в Детскую краевую клиническую больницу Краснодара для операции. Всему виной — соматическая патология детей. Транспортом санавиации врача с лазерным оборудованием доставили к двойняшкам.
Малыши в срочном порядке были прооперированы. Процедура прошла успешно.
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