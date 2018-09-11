Врачи спасли новорожденных недоношенных детей от слепоты в Сочи

Врачи перинатального центра Детской городской больницы № 9 в Сочи не дали новорожденным двойняшкам ослепнуть. Медики обнаружили патологию у детей, которые родились на 28-й неделе. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Кубани.

Малыши появились на свет недоношенными. Мальчик весил 730 граммов, а девочка — 640.

«У детей было опасное осложнение: ретинопатия недоношенных — поражение сетчатки, обусловленное незрелостью структур глаза у детей, рожденных раньше срока. Методика лазерной коагуляции сетчатки является единственным способом предупредить слепоту. Сочинские специалисты незамедлительно связались с краевыми врачами», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Но новорожденных нельзя было перевезти в Детскую краевую клиническую больницу Краснодара для операции. Всему виной — соматическая патология детей. Транспортом санавиации врача с лазерным оборудованием доставили к двойняшкам.

Малыши в срочном порядке были прооперированы. Процедура прошла успешно.