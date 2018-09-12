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Врачи в Сочи спасли недоношенных двойняшек от слепоты
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Врачи в Сочи спасли недоношенных двойняшек от слепоты 

АиФ — Юг + ещё 5 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
В перинатальном центре городской больницы N9 у малышей, которые родились гораздо раньше положенного срока — на 28 неделе, вовремя обнаружили тяжелую патологию. Мальчик при рождении весил всего 730 граммов, а его сестра — 640.
У детей было опасное осложнение: ретинопатия недоношенных — это поражение сетчатки, обусловленное незрелостью структур глаза у недоношенных детей. В данном случае единственным способом предупредить слепоту можно лишь применив методику лазерной коагуляции сетчатки.
Сочинские врачи связались с докторами из детской краевой больницы. Однако из-за тяжелой соматической патологии малышей перевозить в ДККБ для выполнения опреации было нельзя. Нашли другой выход — с помощью санавиации врача офтальмологического отделения вместе с лазерным оборудованием доставили из Краснодара в Сочи.
В экстренном порядке в реанимационном отделении было выполнено оперативное вмешательство под интубационным наркозом на оба глаза каждого ребенка (7 000 коагулятов у мальчика и 6 000 коагулятов у девочки). Операция у одного и другого ребенка прошла успешно. Малышам врачи сохранили зрение.
Напомним, столичные врачи в ходе акции «Волна здоровья» осмотрели 400 кубанских детей.
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