Врачи в Сочи спасли недоношенных двойняшек от слепоты

В перинатальном центре городской больницы N9 у малышей, которые родились гораздо раньше положенного срока — на 28 неделе, вовремя обнаружили тяжелую патологию. Мальчик при рождении весил всего 730 граммов, а его сестра — 640.

У детей было опасное осложнение: ретинопатия недоношенных — это поражение сетчатки, обусловленное незрелостью структур глаза у недоношенных детей. В данном случае единственным способом предупредить слепоту можно лишь применив методику лазерной коагуляции сетчатки.

Сочинские врачи связались с докторами из детской краевой больницы. Однако из-за тяжелой соматической патологии малышей перевозить в ДККБ для выполнения опреации было нельзя. Нашли другой выход — с помощью санавиации врача офтальмологического отделения вместе с лазерным оборудованием доставили из Краснодара в Сочи.

В экстренном порядке в реанимационном отделении было выполнено оперативное вмешательство под интубационным наркозом на оба глаза каждого ребенка (7 000 коагулятов у мальчика и 6 000 коагулятов у девочки). Операция у одного и другого ребенка прошла успешно. Малышам врачи сохранили зрение.

Напомним, столичные врачи в ходе акции «Волна здоровья» осмотрели 400 кубанских детей.