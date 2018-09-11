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Спасите маленькую Калбинур от гигантского невуса
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Спасите маленькую Калбинур от гигантского невуса 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Двухлетняя Калбинур недавно выучила все цвета и очень любит, когда на небе появляется радуга, — можно продемонстрировать всем свои познания. Она радостно бежит к маме и тянет ее к окну. Мама хвалит малышку и следит за каждым движением. Калбинур ни в коем случае нельзя падать и ударяться ножкой. У крохи серьезное заболевание — гигантский невус.
В любой момент от малейшего удара или даже без причины гигантский невус может преобразоваться в злокачественную опухоль и убить ребенка. Требуется несколько этапов очень сложной пересадки кожи. На первый этап нужно собрать 3 766 767 рублей. Без этой пересадки крохе долго не прожить.
Вы можете спасти жизнь двухлетней малышки прямо сейчас!
ПОМОЧЬ КАЛБИНУР
Калбинур — четвертый и самый младший ребенок в семье. Когда девочка родилась, врачи с трудом смогли объяснить шокированной маме, что с ее крохой. Почти всю правую ножку от бедра до голени покрывало темное плотное пятно!
За эти два с половиной года семье пришлось пережить многое: косые взгляды медперсонала, ужасающие прогнозы. На последнем осмотре в Бишкеке прозвучала совсем страшная фраза: «У ребенка неизлечимая патология, меланин проник в кости, любое вмешательство может убить ребенка».
"Все это меня не просто задевало, я не знала, как мне дальше жить. Мы пытались искать специалистов, пытались собирать деньги на всевозможные обследования в социальных сетях, но никакого результата не было. Просто опускались руки. Но, видя, как мой ребенок радуется жизни, я решила бороться до конца", — рассказывает мама девочки.
ПОМОЧЬ КАЛБИНУР
Родителям удалось найти центр медицинских лазерных технологий, где согласились помочь. Ради этой поездки семья продала все, кроме единственного жилья. В Челябинском центре Калбинур прошла восемь курсов лечения. Все мелкие множественные пигментные пятна удалили. На спину установили экспандер для пересадки здоровой кожи на ножку. Врачи сразу объяснили — подобные операции придется проводить еще в течение 10 лет. Каждый раз будет убираться лоскуток кожи с невусом и на его место наращиваться кожа со спины, каждый раз ребенок будет под наркозом. Все это казалось немыслимым — спасение только нашлось, но цена его слишком высока.
У Калбинур очень тяжелый случай — невус циркулярный, слишком обширный и опасный. В любой момент пятно может переродиться в злокачественную опухоль — меланому. Жизненно важно соблюдать следующие правила: прятать ножку от солнца, не допускать травм, внимательно следить за размером и изменением невуса. Но как можно избежать травм, когда ребенок учится ходить, хочет бегать и познавать мир?
В мае этого года родителям удалось попасть на консультацию к одному из лучших специалистов в этой области — профессору Маргулису. Врач честно объяснил маме, что метод и техника лечения крайне сложные. Есть риск перехода в меланому. Кожу будут пересаживать с живота в несколько этапов. Первый этап состоит из четырех процедур: установка экспандеров, подкачка, снятие экспандеров и швов.
Стоимость первого этапа 3 766 767 рублей. Для многодетной семьи из Киргизии, давно исчерпавшей свои финансовые возможности, эта сумма слишком велика. Мы просим читателей сайта Вести.Ru спасти маленькую Калбинур от гигантского невуса и подарить ребенку жизнь.
Помочь Калбинур можно на сайте Благотворительного фонда «Алёша».
Также вы можете перечислить пожертвование на расчетный счет фонда:
Расчетный счет в "Cбербанке"
Банк: Северо-Западный Банк
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» г. Санкт-Петербург
БИК 044030653
Счет банка 30101810500000000653
Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся «Алёша»
Расчетный счет (лицевой счет): 40703810055240000272
ИНН: 7805303459
Назначение платежа: «Благотворительное пожертвование для Санжировой Калбинур»
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