Ещё
Диана Арбенина призналась, что ее сын не хочет учиться в школе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Диана Арбенина призналась, что ее сын не хочет учиться в школе 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Звездная мама обратилась за советом к подписчикам.
Известная певица, музыкант, поэтесса, лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина поделилась с поклонниками своими переживаниями. Артистка рассказала, что первая учебная неделя оказалась непростой для ее сына. Выяснилось, что Артем не хочет заниматься и делать домашние задания. Классный руководитель уже пишет звездной маме тревожные письма. Диана Арбенина просит совета у своих поклонников.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Diana Arbenina (@d_arbenina_official)
10 Сен 2018 в 5:03 PDT  «Может быть Вам занятия теннисом помогут, так как теннис отлично развивает концентрацию внимания у детей! У моего сына такая же проблема, и мне психолог рекомендовала занятия именно теннисом или бадминтоном!🎾», «Мотивация мечтой! Если есть по жизни у парня мечта, то надо объяснить, что школа необходимый этап. Еще дети любят быть победителями, либо становится не интересно», «Мне детский психолог советовала на нежелание киндера что-либо делать, отвечать так: „сделай приятное маме — собери игрушки, съешь ужин и т.д. “ Дети очень любят родителей. И чтобы им угодить, готовы выполнять все, что угодно ☺», «Мальчики— это отдельная песня, у них свой взгляд на жизнь))) принуждать бесполезно! Попробуйте найти опытного репетитора (лучше по рекомендации знакомых), который заинтересует сына. Мы сменили трёх учителей за пару лет и только последний действительно понравился и объяснил предмет. Это помогает заинтересовать и понять им, что именно от них требуют и в каком направлении двигаться. Удачи вам и терпения!😘💋», — советовала певице аудитория в Instagram.
Кстати, Диана Арбенина поблагодарила всех за неравнодушие. Звездная мама рассказала, что прочитала все советы. Она уверена, что найдет подход к сыну.
К слову, 3 сентября Диана Арбенина порадовала поклонников снимками со своими детьми. Звездная мама показала своих близнецов, которые уже пошли во второй класс. Диана Арбенина пожелала всем родителям терпения. А еще посоветовала даже на проказы детей реагировать с юмором.
Публикация от Diana Arbenina (@d_arbenina_official)
3 Сен 2018 в 6:39 PDT  Мы уже второклашки! Я рассекаю по московским осенним улицам и с удовольствием наблюдаю огромное количество маленьких празднично одетых муравьев с огромными букетами. Наши дети. Наши любимые дети. Чужих детей не бывает. Я хочу пожелать всем нам — родителям — терпения, терпения и ещё раз его же. Плюс, разумеется, радости и легкости. И ещё! ребята! давайте постараемся не быть занудами и относиться ко всему, что будет в этом году с чувством юмора. Мы же только вчера закончили школу. Во всяком случае меня не покидает ощущение, что в школу сегодня пошла я. Удачи в новом учебном году!
— написала Диана Арбенина.
«Как же мчится время, уже второклашки) С праздником!», «Удивительно. Как совершенно разные на внешность дети могут быть оба так похожи на маму))))», «С новым учебным годом! Терпения вам и усердия вашим деткам!», «Классные все трое!) успехов и новых открытий)», «Какая чУдная троица! Удачи, пусть год будет насыщенным и интересным!», «Красивая семья👍👍👍❤️❤️❤️», «Диана, Вы отличная мама!Новых творческих успехов!Деткам-отличных оценок!» — пожелали подписчики певицы в Instagram.
Кстати, недавно Диана Арбенина показала, как ее дети, восьмилетние двойняшки Артем и Марта, смотрят фильм в самолете: «Доброе утро, страна! И в будни, и в праздники, и в радости, и в горе…😉 Двойняшки порой напоминают мне супружескую пару, в которой партнеры уже запредельно достали друг друга, бедняги. С той лишь разницей, что они все же всегда могут развестись, а двойняшки — как спел классик рока — связаны одной цепью…»
Никогда не видела, чтобы люди так смотрели фильм. Одна смотрит, другой слушает. Нет, никогда, ни за что я не хотела бы быть двойняшкой!
— смеется звездная мама.
Напомним, в феврале 2010 года Диана Арбенина стала мамой. Певица родила двойняшек — сына Артема и дочь Марту. О появлении на свет своих малышей артистка особо не распространяется: «Я захотела детей в 35 лет. И вскоре родила двойняшек… Женщина должна почувствовать инстинкт материнства», — коротко поясняла звезда.
босоногое детство 😇 #дианаарбенина #arbenina #мартемки #лето2018 #когдаястанувеликаном
Публикация от Diana Arbenina (@d_arbenina_official)
29 Июл 2018 в 4:00 PDT  Отметим, что сын артистки занимается боксом. И уже в этом году, в мае, звездная мама показала ребенку, что такое настоящие бои. Артем был в восторге. Звездная мама радовалась не меньше, ведь она тоже занимается боксом.
Публикация от Diana Arbenina (@d_arbenina_official)
30 Май 2018 в 11:03 PDT  Ну наконец то мы пришли на настоящие бои! Я ждала этого 4 года — ровно столько лет я уже боксирую. Артёму повезло больше — его мечта увидеть настоящих бойцов случилась в первый год его занятий боксом. Спорт — это кайф ребята! Это красота. А бокс — это не сломанный нос, а прежде всего стратегия и очень красивые быстрые ноги😉
— поделилась певица.
Фото: Instagram @d_arbenina
Letidor.ru: последние новости
5 семейных установок, которые только усугубят подростковый кризис у ребенка Недетские страсти, или Как моя дочка хотела стать моделью: колонка мамы 7 полезных привычек, которые сэкономят время и силы молодой маме
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Истории мужчин, которые простили женам измену1
Как посудомоечные машины могут навредить здоровью7
Вещи, которые приносят беду10
Наши актрисы, ушедшие из жизни слишком рано
«Я не заставляла ее рожать»2
Новости партнеров
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
05:23
Леонардо Ди Каприо знает, чем удивить
Звёзды
07:15
Голливудские звезды с русскими корнями
Звёзды
05:36
Наши актрисы, ушедшие из жизни слишком рано
Звёзды
01:19
Беременная Порошина развелась с мужем
Звёзды
01:00
СМИ обсуждают новую девушку Сергея Шнурова
Звёзды
10:00
Как остаться разумным до глубокой старости
Здоровье
04:01
Звезды, не умеющие хранить верность
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение