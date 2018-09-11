Диана Арбенина призналась, что ее сын не хочет учиться в школе

Звездная мама обратилась за советом к подписчикам.

Известная певица, музыкант, поэтесса, лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина поделилась с поклонниками своими переживаниями. Артистка рассказала, что первая учебная неделя оказалась непростой для ее сына. Выяснилось, что Артем не хочет заниматься и делать домашние задания. Классный руководитель уже пишет звездной маме тревожные письма. Диана Арбенина просит совета у своих поклонников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Diana Arbenina (@d_arbenina_official)

10 Сен 2018 в 5:03 PDT «Может быть Вам занятия теннисом помогут, так как теннис отлично развивает концентрацию внимания у детей! У моего сына такая же проблема, и мне психолог рекомендовала занятия именно теннисом или бадминтоном!🎾», «Мотивация мечтой! Если есть по жизни у парня мечта, то надо объяснить, что школа необходимый этап. Еще дети любят быть победителями, либо становится не интересно», «Мне детский психолог советовала на нежелание киндера что-либо делать, отвечать так: „сделай приятное маме — собери игрушки, съешь ужин и т.д. “ Дети очень любят родителей. И чтобы им угодить, готовы выполнять все, что угодно ☺», «Мальчики— это отдельная песня, у них свой взгляд на жизнь))) принуждать бесполезно! Попробуйте найти опытного репетитора (лучше по рекомендации знакомых), который заинтересует сына. Мы сменили трёх учителей за пару лет и только последний действительно понравился и объяснил предмет. Это помогает заинтересовать и понять им, что именно от них требуют и в каком направлении двигаться. Удачи вам и терпения!😘💋», — советовала певице аудитория в Instagram.

Кстати, Диана Арбенина поблагодарила всех за неравнодушие. Звездная мама рассказала, что прочитала все советы. Она уверена, что найдет подход к сыну.

К слову, 3 сентября Диана Арбенина порадовала поклонников снимками со своими детьми. Звездная мама показала своих близнецов, которые уже пошли во второй класс. Диана Арбенина пожелала всем родителям терпения. А еще посоветовала даже на проказы детей реагировать с юмором.

Публикация от Diana Arbenina (@d_arbenina_official)

3 Сен 2018 в 6:39 PDT Мы уже второклашки! Я рассекаю по московским осенним улицам и с удовольствием наблюдаю огромное количество маленьких празднично одетых муравьев с огромными букетами. Наши дети. Наши любимые дети. Чужих детей не бывает. Я хочу пожелать всем нам — родителям — терпения, терпения и ещё раз его же. Плюс, разумеется, радости и легкости. И ещё! ребята! давайте постараемся не быть занудами и относиться ко всему, что будет в этом году с чувством юмора. Мы же только вчера закончили школу. Во всяком случае меня не покидает ощущение, что в школу сегодня пошла я. Удачи в новом учебном году!

— написала Диана Арбенина.

«Как же мчится время, уже второклашки) С праздником!», «Удивительно. Как совершенно разные на внешность дети могут быть оба так похожи на маму))))», «С новым учебным годом! Терпения вам и усердия вашим деткам!», «Классные все трое!) успехов и новых открытий)», «Какая чУдная троица! Удачи, пусть год будет насыщенным и интересным!», «Красивая семья👍👍👍❤️❤️❤️», «Диана, Вы отличная мама!Новых творческих успехов!Деткам-отличных оценок!» — пожелали подписчики певицы в Instagram.

Кстати, недавно Диана Арбенина показала, как ее дети, восьмилетние двойняшки Артем и Марта, смотрят фильм в самолете: «Доброе утро, страна! И в будни, и в праздники, и в радости, и в горе…😉 Двойняшки порой напоминают мне супружескую пару, в которой партнеры уже запредельно достали друг друга, бедняги. С той лишь разницей, что они все же всегда могут развестись, а двойняшки — как спел классик рока — связаны одной цепью…»

Никогда не видела, чтобы люди так смотрели фильм. Одна смотрит, другой слушает. Нет, никогда, ни за что я не хотела бы быть двойняшкой!

— смеется звездная мама.

Напомним, в феврале 2010 года Диана Арбенина стала мамой. Певица родила двойняшек — сына Артема и дочь Марту. О появлении на свет своих малышей артистка особо не распространяется: «Я захотела детей в 35 лет. И вскоре родила двойняшек… Женщина должна почувствовать инстинкт материнства», — коротко поясняла звезда.

босоногое детство 😇 #дианаарбенина #arbenina #мартемки #лето2018 #когдаястанувеликаном

Публикация от Diana Arbenina (@d_arbenina_official)

29 Июл 2018 в 4:00 PDT Отметим, что сын артистки занимается боксом. И уже в этом году, в мае, звездная мама показала ребенку, что такое настоящие бои. Артем был в восторге. Звездная мама радовалась не меньше, ведь она тоже занимается боксом.

Публикация от Diana Arbenina (@d_arbenina_official)

30 Май 2018 в 11:03 PDT Ну наконец то мы пришли на настоящие бои! Я ждала этого 4 года — ровно столько лет я уже боксирую. Артёму повезло больше — его мечта увидеть настоящих бойцов случилась в первый год его занятий боксом. Спорт — это кайф ребята! Это красота. А бокс — это не сломанный нос, а прежде всего стратегия и очень красивые быстрые ноги😉

— поделилась певица.

Фото: Instagram @d_arbenina