Сергей Лазарев поделился трогательным фото с сыном

Поклонников восхитила семейная идиллия.

Известный певец Сергей Лазарев порадовал подписчиков снимком со своим четырехлетним сыном. Звездный отец буквально светится от счастья, смотря в глаза маленькому Никите. А малыш в ответ искренне улыбается родному человеку.

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Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

12 Сен 2018 в 4:49 PDT Солнышко мое! 🌞😘❤️

— с нежностью подписал снимок звездный папа.

«Какой хорошенький💖😻😍», «Открытые, добрые и искренние! Счастья вам)», «Хороший Папа=Счастливый сын 😍», «Такие милые😻😻😻», «Дети — это продолжение жизни, счастье данное свыше. Будьте счастливы, берегите и любите друг друга», «Эти щечки так и хочется целовать🤗💋», «Очаровательный парнишка 💕», «Боооожечки🤗🤗!Как в одном фото уместилось столько НежнЯтиныыы!💞💞💞», — отреагировала аудитория в Instagram.

Кстати, сын Сергея Лазарева 3 сентября пошел в детский сад. Звездный папа поделился теплым фото своего четырехлетнего Никиты с букетом цветов. Сергей Лазарев посвятил сыну трогательный пост в Instagram.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

3 Сен 2018 в 12:53 PDT В детский садик))) Малыш, как же быстро бежит время)) ты такой взрослый! Не успею моргнуть глазом, поведу в 1 класс) наслаждайся детством, дурачься, смейся, веселись, познавай, не бойся ничего и никого! У тебя все получится! Люблю!❤️

— трогательно подписал фото Сергей Лазарев.

«Какой же он милый 😚😌», «Радость и солнце! Будь счастлив», «Какой же Никитка у вас сладкий😍 милашка😍😇», «Самый очаровательный мальчик!)», «Удачи в детском садике! Какой славный малыш:) Счастья ему:)», «Солнечный мальчик☀️😍❤️», «Просто сладенький пирожочек😊😊😊», — прокомментировали поклонники певца в Instagram.

А еще звездный папа сделал забавный коллаж из своего детского фото и снимка сына. Большинство поклонников отметило, что сходство, определенно, есть. Некоторые уверены, что Никита — копия своего звездного папы.

Кстати, в апреле нынешнего года во время своего концерта в Москве Сергей Лазарев решил показать поклонникам уникальные архивные видеоролики с участием маленького сына. На одних кадрах артист кормит ребенка из бутылочки, на других малыш увлеченно играет с собакой, учится ползать и делает первые шаги.

Спасибо моему сыну Никите — это все о нем и для него! Он главный мой вдохновитель!

— эмоционально написал артист в личном блоге.

К слову, четырехлетний Никита, кажется, уже выбрал себе будущую профессию. Мальчик сообщил папе, что хочет стать гитаристом. Звездный папа практически не удивился такому решению.

Ты гитаристом будешь, Никит?

— спросил звездный отец у сына.

Мальчик уверенно подтвердил догадку своего папы.

«Ты в эпицентре жизни моей…» ❤️ #N #никитасергеевич #Лазаревы #ПапаСын

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

25 Июл 2018 в 7:42 PDT Отметим, что впервые лицо мальчика Сергей показал 31 декабря, в преддверии Нового года, на своей странице в Instagram. До этого момента певцу даже иногда приходилось снимать номера в отелях под чужими фамилиями, чтобы Никита мог навещать папу во время гастролей. Теперь же звездный отец с радостью рассказывает о своем мальчике и делится снимками и видео в личном блоге.

Вместо тысячи слов…😂 счастье моё) хохотунчик) #Лазаревы #папасын #счастье #СергейЛазарев #никитасергеевич #отпуск @eloundapeninsula

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

23 Авг 2018 в 8:25 PDT Фото: Instagram @lazarevsergey