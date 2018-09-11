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Врачи спасли от слепоты новорожденных двойняшек в Сочи
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Врачи спасли от слепоты новорожденных двойняшек в Сочи 

Краснодарские известия + ещё 1 1 час назад
Фото: Кубанские Новости
У детей, которые родились на 28 неделе в перинатальном центре Детской городской больницу №9, обнаружили патологию. Мальчик весил при рождении 730 граммов, а его сестра — 640. Врачи нашли у них поражение сетчатки, которое было обусловлено незрелостью структур глаза у детей из-за того, что они родились раньше срока.
Единственный способ предупредить слепоту — провести лазерную коагуляцию сетчатки. Медики Сочи сразу же связались с краевыми врачами, однако из-за тяжелой соматической патологии перевозить детей в Детскую краевую клиническую больницу (ДККБ) было нельзя.
Тогда в сочинскую больницу приехал врач офтальмологического отделения ДККБ с лазерным оборудованием. Медики провели операцию на оба глаза каждого ребенка с использованием интубационного наркоза.
Операция прошла успешно, и детям удалось сохранить зрение, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.
На Кубани врачи успешно выхаживают недоношенных младенцев от 500 грамм. Специалисты перинатальных центров края за последние 5 лет спасли больше 800 детей, которые родились до 1 килограмма (эта масса тела считается максимально низкой).
Как сообщали «КИ», в 2018 году в Краснодарском крае с помощью ЭКО родилось более 750 детей. Речь идет о применении экстракорпорального оплодотворения. За 8 месяцев 2018 года в регионе таким методом родилось на 37% больше детей, чем за обозначенный период в прошлом.
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