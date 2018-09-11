Названы самые распространные заболевания у калининградских детей

У детей в Калининградской области чаще всего врачи диагностируют болезни костно-мышечной и соединительной ткани. На втором месте — болезни глаза, на третьем — органов пищеварения. Об этом на заседании областного правительства рассказала заместитель министра здравоохранения региона Наталия Берездовец

Напомним, с 2013 года в Калининградской области внедрена новая система детских профосмотров. Количество врачей-специалистов определен федеральным законодательством в зависимости от возраста ребенка. Так, в два года детей осматривают педиатр, стоматолог и психиатр, а с 15 лет подростков «проверяют» у одиннадцати специалистов.

«В 2017 году в Калининградской области медосмотры прошли 159 292 ребенка. В ходе проведения углубленных медицинских осмотров в прошлом году зарегистрировано 44,6 тысячи различных заболеваний, из них выявленных впервые — почти 13 тысяч», — отметила Наталия Берездовец.