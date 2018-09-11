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Отделение патологии новорожденных открылось в Черемушках
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Отделение патологии новорожденных открылось в Черемушках 

Мои Черемушки + ещё 1 42 минуты назад
Фото: Мои Черемушки
В Центре планирования семьи и репродукции на Севастопольском проспекте, дом 24А в Черемушках, открылось отделение патологии новорожденных, сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента здравоохранения.
«Теперь врачи центра могут оказывать комплексную медицинскую помощь на всех этапах, начиная от момента планирования ребенка, ведения беременности, родов, заканчивая выхаживанием малышей. Ранее после стабилизации состояния ребенка для дальнейшего выхаживания направляли в перинатальные центры», — говорится в сообщении.
В отделении есть 20 коек, включая палату реанимации и интенсивной терапии. Также созданы комфортные условия для совместного круглосуточного пребывания матери и ребенка. Ежегодно центр сможет принимать около 1,5 тысячи детей.
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