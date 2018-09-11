Силанов рассказал, в каких детских лагерях отдых может стать круглогодичным

Глава города Алексей Силанов назвал детские лагеря, отдых в которых может стать круглогодичным. Это позволит увеличивать доходы учреждений. Идея была озвучена в ходе оперативного совещания в городской администрации во вторник, 11 сентября.

"Нельзя целиком перекладывать финансирование на плечи городского бюджета. Необходимо лагерям и самим вкладываться. Как это сделать? За счёт эффективного использования дополнительных платных услуг. В несезон эти учреждения могут становиться турбазами для семейного досуга", — сказал Силанов.

В июне Силанов рассказывал, что для повсеместной круглогодичной работы детских лагерей потребуется создать необходимую инфраструктуру и построить новые корпуса.