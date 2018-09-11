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Ее отец поговорил о спиртном и дал одно обещание. Только послушай о чем речь!
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Ее отец поговорил о спиртном и дал одно обещание. Только послушай о чем речь! 

Карельские вести 35 минут назад
За день до школы мой отец говорил со мной о выпивке. Он дал мне обещание, сказав что-то вроде: «Если ты когда-нибудь будешь в ситуации, когда пьяна, твой водитель пьян и т. д., то можешь позвонить мне и я заберу тебя. Независимо от того, сколько времени, знай, что я буду там для тебя, и я не буду злиться или рассказывать матери.»
Однажды я соврала родителям и сказала, что ночевала у лучшей подруги. Вместо этого я пошла в бар с друзьями. Мы напились, и вечеринка закончилась около 2 ночи. Мой друг был пьян и настаивал, что он в порядке. Все, что я слышала, это голос моего отца, который говорил со мной.
Поэтому я ему позвонила. Он был ошеломлен, но через 45 минут приехал, чтобы забрать меня. Он не только отвез меня домой, но и моих 2 друзей. Это была поездка на машине в полной тишине, и я просто чувствовала, что он взорвется, как только мои друзья выйдут из машины.
Это было 10 лет назад, и он до сих пор не говорил об этом. Если у кого-то из вас есть дети в этом возрасте, я предлагаю вам дать обещание своим детям. Кто знает, что могло случиться с нами той ночью, если бы он не был рядом.
Пожалуйста, поделитесь этим с другими родителями и подростками, потому что употребление алкоголя и вождение не только безответственно, но может разрушить невинные семьи.
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