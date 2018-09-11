Сотрудники библиотеки на Михалковской устроили для детей из центра соцпомощи «Коптево» праздник 

Ко Дню города сотрудники детской библиотеки № 46 имени Сурикова провели для воспитанников центра соцпомощи семье и детям «Коптево» познавательную экскурсию по столице.
Об этом сообщается на сайте учреждения культуры.
«День города Москвы отметили с ребятами из центра соцпомощи «Коптево». Мы провели для детей экскурсию по центру Москвы. Ребята рассказали о своих любимых местах, а некоторые даже поделились своими мечтами и желаниями», — говорится в сообщении.
Кроме того, дети получили в подарок книги, которые подскажут им, как сделать город еще лучше.
Напомним, библиотека № 46 имени Сурикова находится по адресу Михалковская улица, дом 15. (мю)