Сотрудники библиотеки на Михалковской устроили для детей из центра соцпомощи «Коптево» праздник

Ко Дню города сотрудники детской библиотеки № 46 имени Сурикова провели для воспитанников центра соцпомощи семье и детям «Коптево» познавательную экскурсию по столице.

Об этом сообщается на сайте учреждения культуры.

«День города Москвы отметили с ребятами из центра соцпомощи «Коптево». Мы провели для детей экскурсию по центру Москвы. Ребята рассказали о своих любимых местах, а некоторые даже поделились своими мечтами и желаниями», — говорится в сообщении.

Кроме того, дети получили в подарок книги, которые подскажут им, как сделать город еще лучше.

Напомним, библиотека № 46 имени Сурикова находится по адресу Михалковская улица, дом 15. (мю)