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Раскрыта судьба тысяч детей-рабов в Британии
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Раскрыта судьба тысяч детей-рабов в Британии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Великобритании не удается защитить тысячи детей от работорговцев, считают в международной благотворительной организации Anti-Trafficking Monitoring Group. Об этом сообщает Reuters.
По словам борцов с современным рабством, у государства нет четкой стратегии, чтобы защитить девочек от сексуального насилия и помешать организованной преступности использовать несовершеннолетних в качестве наркокурьеров.
Сообщается, что за прошлый год жертвами торговцев людьми в Британии стали по меньшей мере 2118 детей. Количество выявленных случаев, таким образом, на 66 процентов превысило прошлогодний показатель и достигло исторического максимума.
Как правило, детей отправляют в секс-рабство или заставляют бесплатно трудиться. Около трети жертв — британцы, остальных привозят из таких стран, как Вьетнам, Судан, Эритрея, Афганистан и Ирак.
Представитель министерства внутренних дел Британии заявил, что государство активно борется с работорговлей: в начале сентября Британия анонсировала выделение более двух миллионов фунтов (2,6 миллиона долларов) на новую программу защиты детей от организованной преступности.
Однако, как считает эксперт из благотворительной организации ECPAT UK, в отличие от взрослых жертв, спасенные от работорговцев дети все равно слишком часто вновь оказываются их жертвами. Виной этому плохая работа государственных органов опеки: из детских домов несовершеннолетние снова попадают в руки злоумышленников.
По данным некоммерческой организации Walk free, на 2016 год в мире насчитывалось около 40,3 миллиона рабов. 71 процент из них составляют женщины и девочки. По меньшей мере 136 тысяч из них находятся в Соединенном Королевстве.
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