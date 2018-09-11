Более 132 тыс. детей отдохнули в оздоровительных лагерях Подмосковья летом 2018 года

В летних оздоровительных учреждениях (ЛОУ) Подмосковья летом 2018 года отдохнули более 132 тысяч человек, аварийных ситуаций, случаев групповых инфекционных заболеваний не зарегистрировано, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«В период летней оздоровительной кампании 2018 года под контролем управления Роспотребнадзора по Московской области функционировали 1177 летних оздоровительных учреждений, в том числе 71 загородное стационарное ЛОУ, четыре загородных ЛОУ санаторного типа, 17 детских летних санаториев, девять палаточных лагерей, 1062 ЛОУ с дневным пребыванием, восемь лагерей труда и отдыха, в которых отдохнуло более 132 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Продолжительность смен в ЛОУ с дневным пребыванием составила 28 дней, в стационарных загородных учреждениях общего типа — 21 день, в стационарных загородных учреждениях санаторного типа — 24 дня, в палаточных лагерях — от 7 до 14 дней.

По итогам летней оздоровительной кампании 2018 года выраженный оздоровительный эффект наблюдался у 94,3% детей, слабый — 4,8% и отсутствие оздоровительного эффекта у 0,9%. Питание было организовано в соответствии с примерным 10-дневным меню.

«За период летней оздоровительной кампании 2018 года специалистами управления Роспотребнадзора по Московской области проведено 1808 проверок ЛОУ. Нарушения действующего законодательства выявлены в ходе 89% проверок. За выявленные нарушения санитарного законодательства по результатам проверок составлено 1399 протоколов по 20 составам КоАП, вынесено 1381 постановление о наложении штрафа и пять в виде предупреждения», — добавляется в сообщении.

Аварийных ситуаций, случаев групповых инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний в период летней оздоровительной кампании 2018 года не зарегистрировано.

Кроме того, ведомство организовывало горячую линию по вопросам безопасности детского отдыха и оздоровления детей. 14% консультаций были посвящены вопросам разъяснения норм санитарного законодательства в целях обеспечения безопасности в ЛОУ, а также требований к организации детского отдыха, 10,2% — распорядку дня в лагерях, 7,1% — необходимому объему медицинской документации при направлении ребенка в оздоровительный лагерь.

Помимо этого, 6,7% вопросов были посвящены вакцинации детей, столько же — организации питьевого режима, 6,1% — организации досуга, 5,5% — организации питания, 5,1% — медицинскому обеспечению в лагерях.