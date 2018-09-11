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Можно ли воспитать у ребенка любовь к учебе
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Можно ли воспитать у ребенка любовь к учебе 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
1 сентября в московские школы отправилось 960 тысяч детей. Как привить любовь к учебе, воспитать в ребенке усидчивость — на эти вопросы «Вечерней Москве» ответил практический психолог, социолог Александр Журавлев.
Трудности с адаптацией к учебе, проблемы с усидчивостью и послушностью нередко испытывают первоклассники. Детям поначалу сложно втянуться в новый график, привыкнуть к правилам.
— Школа для любого ребенка — первый серьезный социальный институт, — говорит Александр Журавлев. — К семи годам ребенок, как правило, уже готов к тому, чтобы начать получать образование, обладая целым комплексом знаний, умений.
И если в пять лет дети стремятся менять правила игры, то к семи годам, по словам специалиста, они должны уметь четко выполнять «инструкции». К примеру, сидеть на протяжении определенного времени за партой.
С одной стороны, заблаговременно готовить ребенка к учебе, принятым правилам поведения должны родители. Однако универсального рецепта, по словам психолога, просто не существует.
— Все вариативно, — говорит Александр Журавлев, отмечая, что подготовку должны проходить сами родители.
Иначе можно увлечься. Что может привести к протестам ребенка, его дальнейшему нежеланию учиться, делать уроки.
— Важно объяснять смысл того, что делает ребенок и зачем он это делает, — дает совет Александр Журавлев.
Родители должны стараться проявлять талант педагогов, увлекать ребенка интересными, полезными занятиями. В этом также заключается секрет успеха любви к учебе.
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