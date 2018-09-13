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Более 100 тыс. московских детей получили бесплатные путёвки летом 2018 года
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Более 100 тыс. московских детей получили бесплатные путёвки летом 2018 года 

ТАСС + ещё 4 7 часов назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы организовали выездной летний отдых в текущем году для 106,3 тыс. детей. При этом летняя оздоровительная кампания прошла без каких— либо эксцессов, сообщил в четверг на пресс-конференции ТАСС генеральный директор «Мосгортура» Василий Овчинников.
"За четыре смены в этом году за счёт бюджета города отдохнуло 106 293 детей и сопровождающих их взрослых. Мы с коллегами стараемся держать эту планку. Это дети льготных категорий, спортсмены, дети, отдохнувшие по линии Московской федерации профсоюзов, и семьи, которые получили сертификаты на самостоятельную организацию отдыха", — сказал Овчинников.
В свою очередь руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский сообщил, что за весь период летней оздоровительной кампании не зафиксировано ни одного чрезвычайного происшествия. «Была разработана собственная система проверки лагерей, на всех базах в круглосуточном режиме работали охрана и видеонаблюдение, вожатые проходили специальную подготовку», — уточнил руководитель департамента.
По льготным путевкам правительства Москвы в загородных лагерях и на семейных базах отдохнули 37 027 детей и сопровождающих их взрослых. Денежными сертификатами на самостоятельную организацию отдыха воспользовались 22 707 семей, добавил Кибовский.
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