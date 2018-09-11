Более 44 тыс. детей летом отдохнули в оздоровительных лагерях и центрах «Московская смена»

МОСКВА, 11 сентября. / ТАСС /. Более 44 тыс. детей за лето отдохнули в столичных учреждениях отдыха и оздоровления, а также в центрах «Московская смена». Об этом во вторник сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Как отметили в управлении Роспотребнадзора, «выраженный оздоровительный эффект зарегистрирован у 97,1% детей, что выше уровня 2017 года, слабый оздоровительный эффект — у 2,85% детей, отсутствие оздоровительного эффекта — у 0,05% детей».

"В летней кампании 2018 года на надзоре управления Роспотребнадзора по городу Москве находилось 270 летних учреждений", — говорится в сообщении. Уточняется, что более 19 тыс. детей отдохнули в 23 в учреждениях отдыха и оздоровления, в том числе в 20 стационарных загородных оздоровительных лагерях и трех городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. Кроме того, в центрах отдыха «Московская смена» за лето отдохнули почти 25 тыс. детей.

"В ходе проверок осуществлялся контроль за водоснабжением в летних учреждениях и за состоянием водных объектов. В ходе эксплуатации лагерей случаев несоответствия питьевой воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям не установлено", — добавили в ведомстве.

Отмечается также, что по результатам исследования воды на микробиологические и санитарно-химические показатели в девяти бассейнах Роспотребнадзор выявил несоответствие показателям в бассейнах четырех детских оздоровительных лагерей: «Искра», «Умный лагерь», «Соколенок», «Литвиново». При этом сообщается, что нарушения были устранены после проведения профилактических мероприятий.