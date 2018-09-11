Свыше 1,1 тысячи летних оздоровительных лагерей работали в МО летом 2018 года

В Московской области за прошедшее лето свыше 132 тысяч детей отдохнули в оздоровительных лагерях. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Летом 2018 года в Подмосковье работали свыше 1,1 тысячи детских лагерей. Продолжительность смен с дневным пребыванием составила 28 дней, в стационарных учреждениях санаторного типа — 24 дня, в стационарных общего типа — 21 день, а в палаточных лагерях — от 7 до 14 дней.

«В период летней оздоровительной кампании 2018 года под контролем управления Роспотребнадзора по Московской области функционировали 1177 летних оздоровительных учреждений, в том числе 71 загородное стационарное ЛОУ, четыре загородных ЛОУ санаторного типа, 17 детских летних санаториев, девять палаточных лагерей, 1062 ЛОУ с дневным пребыванием, восемь лагерей труда и отдыха, в которых отдохнуло более 132 тысяч человек», — проинформировали в ведомстве.

Случаев групповых инфекционных заболеваний или же аварийных не зарегистрировали. Управление Роспотребнадзора по Московской области организовало горячую линию по вопросам безопасности детского отдыха. Родителей в основном интересовали нормы санитарного законодательства, распорядок дня в лагерях, организация досуга во время отдыха, меню питания и объем медицинской документации при направлении ребенка в учреждение.

«За период летней оздоровительной кампании 2018 года специалистами управления Роспотребнадзора по Московской области проведено 1808 проверок ЛОУ. Нарушения действующего законодательства выявлены в ходе 89% проверок. За выявленные нарушения санитарного законодательства по результатам проверок составлено 1399 протоколов по 20 составам КоАП, вынесено 1381 постановление о наложении штрафа и пять в виде предупреждения», — добавили в управлении.

Выраженный оздоровительный эффект за лето текущего года наблюдался у 94,3% отдыхающих, у остальных он был либо слабый, либо отсутствовал вовсе.