Родители выпавшей из окна детсада девочки хотят взыскать с воспитателя деньги за лечение

В Карачаево-Черкессии ребенок стал инвалидом на всю жизнь после обычного похода в детский сад. По словам родителей, за девочкой не доглядели воспитатели и она выпала из окна, ударившись о бетон. Виновных нашли, но пока ограничились только увольнением.

За полтора года пока длилось следствие, воспитатель, которая якобы не досмотрела за девочкой, даже не принесла извинений. Между тем родители готовят очередной иск и намерены добиться хотя бы частичного возмещения расходов на лечение.

Уже полтора года маленькая Альмира живет под пристальным наблюдение врачей. Малышка перенесла несколько тяжелейших операций. Список ее диагнозов медсестра-сиделка перечисляет словно зачитывая медицинский справочник.

Источник фото: телеканал «360»

Полтора года назад мама Альмиры отвела девочку в детский сад и отдала под ответственность воспитателя, а уже через 3 часа ей сообщили, что ребенок попал в больницу.

«Мне позвонил муж и сказал, что просто Альмира упала в садике, и повезли ее в больницу», — рассказывает мама девочки.

Родители говорят, что им не сообщили сразу, что именно случилось, только сказали, что девочка упала и поводов волноваться нет. Потом выяснилось, что девочка выпала из окна прямо на бетон.

«Они даже скорую помощь не вызвали. Они сами взяли ребенка с музыкантом, поехали в больницу. Я была в шоковом состоянии», — говорит мама Альмиры.

Источник фото: телеканал «360»

Мама девочки тут же отпросилась с работы и приехала в больницу. Но свою дочь смогла увидеть только спустя сутки в палате реанимации после первой тяжелой операции, еще предстояло как минимум три не менее серьезные. Тогда гарантий, что девочка выживет, никто не давал.

«Я видела, она была уже на аппарате, везде были шланги, все торчало. После операции я ее видела, у нее было тяжелое состояние, не разговаривала, ничего такого не было», — вспоминает мама Альмиры.

Источник фото: телеканал «360»

прокуратуре возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Следствие и судебные разбирательства длятся уже полтора года. За все это время, говорят родители девочки, воспитатель, которая должна была следить за ребенком даже не извинилась.

«Воспитательница ничего не говорила, она даже не подходила. Я не знаю, почему она не уследила, но я утром своего здорового ребенка сдала, а мне где-то в 11-11:25 позвонили и сказали, что она выпала», — говорит мама Альмиры.

Сейчас воспитателя уволили из детского сада, но она свою вину не признает. Между тем родители подготовили очередной иск, на этот раз гражданский. Лечение девочки для семьи становится неподъемной ношей — очень дорого. Сумму за лечение — 800 тысяч рублей — родители намерены взыскать с воспитателя. Но этих денег явно не хватит, чтобы восстановить испорченную жизнь. После последней медкомиссии маленькую Альмиру признали инвалидом.