Почти 25 тыс. детей отдохнули летом в центрах дневного пребывания по программе «Московская смена»

Почти 25 тыс. детей отдохнули летом 2018 г. в центрах дневного пребывания, работавших в рамках программы «Московская смена». Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Москве.

«В летней кампании 2018 г. на надзоре управления Роспотребнадзора по Москве находилось 270 летних учреждений, в том числе 23 учреждения отдыха и оздоровления, где отдохнули более 19 тыс. 590 детей, включая 20 стационарных загородных оздоровительных лагерей и три городских оздоровительных лагеря с дневным пребыванием; 247 центров отдыха «Московская смена», где отдохнули более 24 тыс. 800 детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все функционировавшие оздоровительные лагеря получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным требованиям. Случаев выезда организованных московских детей в течение всего летнего сезона в несанкционированные летние оздоровительные учреждения не было зарегистрировано.

Как добавили в пресс-службе, по итогам летней кампании 2018 г. в оздоровительных лагерях, находящихся на надзоре столичного управления Роспотребнадзора, выраженный оздоровительный эффект зарегистрирован у 97,1% детей, что выше уровня 2017 г., слабый оздоровительный эффект — у 2,85% детей, отсутствие оздоровительного эффекта — у 0,05% детей. При этом в оздоровительных учреждениях не было зафиксировано случаев инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний, а также присасывания клещей.

«В целях подготовки к летней кампании 2019 г. специалистами управления подготовлены предписания в адрес руководителей оздоровительных организаций об обеспечении безопасных условий для отдыха детей, включая комплекс санитарно-технических и санитарно-гигиенических мероприятий», — заключили в ведомстве.