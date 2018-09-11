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Сирот в России стало в три раза меньше
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Сирот в России стало в три раза меньше 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Арбуз — это не апельсин. Его хватит на всех. Хотя в семье Илюшиных накормить надо многих. Здесь только картофеля на зиму планируют купить целую тонну. Сейчас в этом доме живут тринадцать приемных детей. Последний раз Юлия Илюшина со своим мужем опеку оформили над шестью братьями и сестрами в декабре.
Юлия Илюшина не любит объяснять, почему она решила помогать чужим детям. Тот факт, что адаптируются даже трудные и сложные подростки в этой семье достаточно быстро — говорит сам за себя. По словам Юлии Петровны, все что надо — это дать заботу и любовь.
— Вадик просыпается и спускается сверху. Говорит мам, ты пироги печёшь? Я запах учуял. Вот дети и должны так жить, чтобы их ждали блины, пироги к завтраку.
Даже своего среди чужих — родного внука Юлии Петровны нелегко обнаружить в этой шумной толпе. Здесь всех воспитывают одинаково. Как родных.
В центре усыновления банк данных за последние несколько лет сократился втрое. Действительно усыновлять и брать под опеку в регионе, как и по всей стране, стали чаще. Специалисты объясняют это политикой государства.
Галина Калягина, заместитель министра образования области:
"Раньше у нас две тысячи детей находились в госучреждениях, сейчас 600".
Любовь Руднева — директор центра психолого-педагогического сопровождения детей. В ее семье трое приемных детей и один родной. Причем в свою семью они с мужем Владимиром решили взять тех малышей, чьи возможности ограничены. Первым в свой дом они привели Никиту. Теперь мальчик несмотря на свой серьезный недуг, ходит в школу и учится на четыре и пять. И выпускать из семьи, как говорят некоторые опекуны, здесь никого не собираются. Любовь и Владимир уверены, что их дети будут всегда поддержкой друг для друга.
— Я поняла, что буду потом думать, если этого не сделаю. Конечно я понимала, что мы с мужем не вечные и потом на нашего старшего родного сына ляжет ответственность за этих детей. Но я посоветовалась с семьей и мы приняли это решение.
Положительная статистка по уменьшению числа сирот в стране зависит от нескольких причин. И здесь речь не только о том, что желающих помочь чужим стало больше. Меньше стали и отказываться от своих. Этот факт поважнее будет.
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